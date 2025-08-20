Психолог привела пять веских аргументов в защиту лени

О том, что бездельничать плохо и даже стыдно, многим из нас говорили с детства. Проявление лени многие годы ассоциировались с праздностью и тунеядством. Но разве можно всех людей, которые время от времени бездействуют, считать нахлебниками, а лень — однозначно вредной привычкой? Во Всемирный день лени, о том, зачем нужна лень, и как она помогает жить и работать, рассказала психолог Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Больше ленишься — дольше проживешь?

Начнем с главного. Лень является не значимым недостатком личности, а чрезвычайно эффективным и полезным механизмом работы мозга — это свойство нервной системы образовалось давным-давно, когда стимулов для действия было всего три: поиски пищи, обеспечение безопасности и необходимость продолжения рода. И только когда появлялась потребность в одном из перечисленных действий, возникала мотивация. В противном случае мозг «приказывал» человеку беречь силы, а не тратить их впустую.

Разумеется, сейчас количество потребностей гораздо больше, однако врожденное свойство нервной системы беречь силы только для по-настоящему важных дел осталось. И мы до сих пор избегаем деятельности, которая не обещает явной выгоды и быстрого результата.

Правда или миф

Есть мнение, что лени как самостоятельного явления не существует. А под данным понятием подразумевается лишь определенный набор факторов, выражающих дефицит трудолюбия и усердия, а то и вообще полный отказ от полезной деятельности. И вот основные составляющие такого набора:

Усталость — особенно хроническая. Выгорание — как эмоциональное, так и профессиональное. Прокрастинация — в том числе, из-за страха неудачи или отсутствия поддержки. Недостаток энергетических и психоэмоциональных ресурсов — например, из-за дефицита сна, физических нагрузок или психологических проблем. Соматические заболевания — допустим, сердечно-сосудистые, гормональные и эндокринные нарушения.

Лень спешит на помощь

Порицаемая обществом черта на самом деле была задумана природой на благо человека. И лень, если присмотреться, помогает нам беречь ресурсы. Рассмотрим главные бонусы лени.

Предотвращение переутомления. Иногда лень сигнализирует об усталости или начале болезни. Если вы чувствуете себя вялым и ничего не хотите делать, то скорее всего вам просто нужно отдохнуть, чтобы восстановить силы или дать возможность и время организму противостоять недугу.

Стимуляция творческого мышления. Порой, когда мы зашли в тупик, раз за разом пытаясь добиться нужного результата, лучше… предпочесть ничегонеделание. Если абстрагироваться от постоянного поиска определенного решения, наш мозг обычно сам начинает генерировать новые идеи и подсказывать неожиданные пути достижения цели.

Экономия времени и сил. Лень помогает избегать ненужных действий и сэкономить ресурсы. Не зря, хотя бы и в шутку, ее называют двигателем прогресса. Так, например, нежелание выполнять длительную рутину помогает оптимизировать процесс. Вспомните изобретение посудомоечной машины.

Возможность осознать приоритеты. Иногда нежелание, например, работать заставляет нас задуматься о значимости своего труда. Это может помочь пересмотреть собственные действия и начать делать то, что нравится на самом деле.

Способствование рефлексии и самоанализу. Свободные от деятельности периоды — это возможность для переосмысления своих действий и жизни в целом. Задумайтесь: возможно, пришла пора изменений, и нужно начать действовать?

«Внимание, мне лень!»

Вот и получается, что так называемая лень — это своего рода маркер, сигнализирующий о наличии тех или иных проблем. И поэтому не нужно бороться с тем, что является психологической защитой. Ваш организм знает, когда включать энергосберегающий режим. Прислушайтесь к себе и попытайтесь понять, почему вам вдруг ничего не хочется делать. Возможно, эта пауза призвана защитить вас от чего-то. И если в одиночку разобраться не получается, вам обязательно помогут специалисты — психологи и врачи.

