Эксперт назвала единственный эффективный способ поднять самооценку

Поднять самооценку с помощью различных методов самовнушения нельзя – единственным эффективным способом является проявление своих способностей и получение признания. Только через реальные дела можно работать над ощущением своей ценности, заявила Pravda.Ru семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

© Газета.Ru

Отметим, что проблемы с самооценкой – это на сегодняшний день один из самых актуальных запросов, с которым россияне обращаются к психологам. Как уточняет газета «Известия», чаще всего сомневаются в своих силах и таланте именно те, кто заслуживает самых высоких похвал. Причем люди с заниженной и в целом неадекватной самооценкой зачастую не могут завести сколько-нибудь долговременных отношений: ни любовных, ни дружеских, ни рабочих.

Популярные среди многих жителей техники аутотренинга ничего изменить в этом плане не смогут, считает Никитина.

«Это не работает, потому что мы убеждаем себя, мало что это дает на самом деле. Если вас не хвалили в детстве и человек так привык жить, то самооценку такими простыми техниками не поднять», — убеждена психотерапевт.

По ее словам, растет самооценка, если человек занимается чем-то, в чем чувствует себя уникальным, успешным, причем это может быть как работа, так и хобби – например, можно рисовать, собирать бусы, тренироваться и так далее. Каждый раз при подобном времяпрепровождении человек будет думать о том, что он молодец, а его самооценка будет незаметно повышаться, пояснила Никитина.

Также она порекомендовала регулярно хвалить себя даже за небольшие достижения и победы. Например, это может быть просто вкусно приготовленный завтрак – даже такие небольшие знаки внимания к собственным успехам влияют на самооценку, заключила специалист.