Россияне признались, как лечат стресс

Почти 38% россиян совершают покупки, чтобы снять стресс, показало исследование «Яков и партнеры» и компании «Ромир». Из них 28% делают это время от времени, а 10% — часто или очень часто. Остальные 62% респондентов заявили, что не прибегают к такой практике.

Для 47% опрошенных покупки становятся способом почувствовать себя счастливее.

«Такое поведение характерно как для мужчин, так и для женщин», — рассказала «Ведомостям» директор Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова.

Отдельное исследование НИУ ВШЭ показало, что треть россиян сталкиваются с паническим потреблением. Более 62% из них совершают компульсивные покупки, половина — импульсивные. Чаще всего к такой «шопинг-терапии» прибегают женщины и молодые люди с высоким доходом. Доцент РАНХиГС Кристина Иваненко предупреждает, что покупки дают ощущение контроля и позитивные эмоции, но это краткосрочный эффект.

