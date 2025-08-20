Россиянки оценили шансы найти достойного мужчину после 35 лет. Опрос дейтинг-сервиса Mamba на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно исследованию, 25 процентов респонденток уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты, еще 24 процента заявили, что настоящих мужчин в России просто не существует. При этом 26 процентов опрошенных считают, что мужчины есть, просто у самих женщин слишком высокие требования к потенциальному партнеру.

В то же время 19 процентов оптимисток считают, что достойных мужчин много — их просто нужно заметить. А 6 процентов россиянок и вовсе полагают, что подходящие партнеры находятся в других возрастных категориях.

Более половины опрошенных убеждены, что главное — готовность к отношениям «здесь и сейчас». При этом 18 процентов предпочли бы разведенного без детей, 17 — разведенного с детьми, и лишь 11 считают идеалом того, кто никогда не был женат

Что касается критериев достойного мужчины, 56 процентов участниц опроса ожидают высокого дохода и отдельного жилья. Вместе с тем многие выходят за рамки материальных запросов: 45 процентов выделяют заботливость и верность, 42 — психологическую готовность к семье, 30 — эмоциональную зрелость. А для каждой пятой в списке обязательных качеств — чувство юмора и общие интересы.

При этом лидером антирейтинга стали зависимости: 55 процентов респонденток отсеивают кандидатов с проблемами алкоголя или игромании, 43 процента прекращают знакомство при первых признаках агрессии или контроля, столько же реагируют на токсичные шутки и обесценивание. Помимо этого, 41 процент женщин не рассматривают перспективу отношений с финансово нестабильным мужчиной, а 25 не готовы к роману с мужчиной, живущим с родителями.

