Как первая любовь влияет на отношения с другими партнерами

Первая любовь является самой запоминающейся, даже если она не привели к серьезным отношениям. Более того, по мнению психологов, первое чувство влюбленности формирует шаблон поведения, которого в будущем будет придерживаться человек.

© runews24.ru

Эксперты считают, что первая любовь – это не только чувства, но и этап взросления. Так, при первой влюбленности активизируются гормоны дофамин, вызывающий эйфорию, эндорфины, дающие чувство защищенности, окситоцин, отвечающий за привязанность.

Также в организм поступает вазопрессин, который формирует глубокие эмоциональные связи, серотонин, от которого пропадает сон.

«Начинают работать различные зоны мозга. Активируются мозговые центры, активируется передняя часть поясной извилины», — рассказала 5-tv.ru психолог Светлана Комарова.

Помимо незнакомых эмоций первая любовь отвечает за поведение в будущих отношениях, формируя своеобразный шаблон.

Это объясняется тем, что мозг запоминает, как реагировать на те или иные романтические стимулы.

Более того, мозг запоминает все до мельчайших подробностей, дату встречи, место знакомства, погоду, эмоции и ощущения, а в последующем создает идеализированный образ первого романтического опыта, который влияет на все последующие отношения.

«Первая любовь — это сложный нейробиологический процесс, который оставляет след в структуре мозга и влияет на дальнейшую жизнь», — уточнила эксперт.

Ранее психологи объяснили, почему некоторым нужно отношения сразу с несколькими партнерами, и объяснили, как пережить разрыв отношений.