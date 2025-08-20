Как побороть зависимость от гаджетов и соцсетей

В последнее время многие люди стали замечать, что становятся зависимыми от смартфона и социальных сетей. Насколько цифровая зависимость реальна, рассказал психиатр, нарколог Василий Шуров, сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам специалиста, цифровая зависимость отличается от химической тем, что разрушает не все органы и системы организма, а в основном мозг. Человек перестает развиваться и становится полностью зависим от повестки, которая формируется на его любимых сайтах, отметил Шуров.

Лечить такую зависимость психиатр советует цифровым детоксом. Следует ограничить использование технологий и разработать правила, сколько раз в день и как пользоваться телефоном.

Ранее эксперты перечислили тревожные признаки зависимости. В первую очередь это компульсивное поведение: вы автоматически открываете соцсети без цели. Еще один признак пренебрежение значимыми сферами жизни: падает продуктивность, хобби забываются, а встречи с близкими отходят на второй план. Также следует обратить внимание на эмоциональную нестабильность: настроение зависит от реакции на посты.