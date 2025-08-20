Увольте стресс: пять лучших способов вернуть себе рабочий драйв

Когда отпуск заканчивается и нужно возвращаться к рабочим будням, многие испытывают стресс. Разбирались, как миновать это состояние и без проблем вернуться к трудовой деятельности.

Время летних отпусков подходит к концу и омичи, которые уже вернулись к работе, признаются, что испытывают стресс, возвращаясь к своим должностным обязанностям. По данным сервиса по поиску работы SuperJob, 31% опрошенных омичей признались, что испытали постотпускной стресс.

Дни долгожданного отпуска были наполнены отдыхом и расслаблением, а переход к напряжённому рабочему ритму часто вызывает тревогу и стресс (пусть даже работа и любимая). Он может проявляться в различных формах. Часто сопровождает ощущение перегруженности из-за накопившегося объёма задач, ответственности за выполнение проектов, которые никуда не исчезли во время отпуска и так далее. Большинство из нас во время отпуска меняют режим дня: дольше спят, позже ложатся. А такая смена сродни адаптации к новому часовому поясу . Словно вы взяли и резко оказались в Москве, с которой у Омска три часа разницы. Многие и вовсе меняют часовые пояса, улетая отдыхать в другие города и страны.

Также стресс на работе может проявиться излишней самоорганизацией. Так как мозг не успевает переключиться с отдыха на деловой лад, особенно, если вы сразу вышли на работу. Например, в 5 утра приземлились в аэропорту, а уже в 8 приступили к обязанностям, тогда возникают проблемы с концентрацией.

Кстати, согласно опросу, проведённому сервисом, женщинам возвращение на работу даётся тяжелее, чем мужчинам. Особенно непросто даётся выход из отпуска врачам. В первые дни после отпуска нервничают 43 % опрошенных медицинских работников. Также много стрессующих среди бухгалтеров (42 %) и PR-специалистов (40 %). Дизайнеры (18 %), программисты и маркетологи (по 24 %) легче переносят возвращение на работу.

По данному анализу видно, что тяжелее вливаются в рабочий режим те, кому на работе приходится постоянно контролировать процесс и оперативно включаться в решение задач. Специалистам с предсказуемым графиком и чёткими задачами проще восстанавливать рабочий темп.

Давайте попробуем справиться со стрессом в первые дни на работе после отпуска или хотя бы снизить его уровень.

Постепенный переход. Не стоит выходить на работу в день, когда вы вернулись с отдыха в других краях. Лучше день-два ещё отдохнуть дома, а потом только выходить на работу. Конечно, лучше вернуться из отпуска пораньше или взять дополнительные выходные за свой счёт. Также, если это возможно, придите на работу за день-два до выхода из отпуска на пару часов. Посмотрите, какое настроение у коллектива, ознакомьтесь с предстоящими задачами. Это поможет легче перенести первый рабочий день.

Планирование задач. Сядьте и чётко спланируйте задачи на первую рабочую неделю. Определите список приоритетных дел. Это поможет организовать работу и избежать потрясений. Советуем также большие задачи разбить на меньшие, чтобы было легче с ними справиться. Так не будет ощущения, что вы в итоге ничего и не сделали.

Установите границы. Определите чёткие временные рамки для работы и отдыха. Определите конкретное время, например, для чтения писем и ответов на них. Не отвечайте на рабочие звонки перед началом трудового дня и после его завершения, а также в обеденное время. Так вы сможете сохранить баланс между работой и личной жизнью, отдыхать от трудовых задач.

Применяйте техники релаксации. Выберите удобные вам способы расслабления: медитация, глубокое дыхание, йога, небольшая разминка. Впишите их в свой распорядок дня. Даже 15 минут в день помогут значительно снизить уровень стресса.

Обсудите с коллегами. Сразу оговоримся, этот вариант подходит только в том случае, если ваш коллектив дружелюбный и у вас с коллегами хорошие отношения. Поговорите с ними, расскажите о своих переживаниях, о трудностях, которые ждёте от работы. Коллеги могут оказать вам поддержку, помочь с решением задач в первое время. Экологичное общение может упростить введение в рабочий процесс.