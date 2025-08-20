Психологи охарактеризовали людей, спорящих о политике онлайн

Людей с определенными («темными») чертами личности может особенно привлекать участие в политических спорах онлайн. Особенно если они испытывают страх упущенных возможностей и обладают относительно низкими когнитивными способностями. К такому выводу пришли исследователи, анализируя данные людей из восьми стран, в работе, опубликованной в Humanities and Social Sciences Communications.

© Телеканал «Наука»

Развитие социальных сетей создало среду, где вознаграждаются импульсивность и эмоциональность, а также появился новый фактор — страх упущенных возможностей. Исследователи решили выяснить, как взаимодействие психопатии, нарциссизма, страха упущенных возможностей и когнитивных способностей влияет на виртуальную политическую активность.

Авторы провели опрос более 8000 человек из США, Китая, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Таиланда и Вьетнама. Участники заполнили анкеты, оценивающие психопатию, нарциссизм, наличие страха упущенных возможностей и уровень когнитивных способностей (тест Wordsum). Также учитывались возраст, пол, доход, образование, интерес к политике и чтение новостей. Онлайн-активность измерялась по частоте комментирования и распространения политического контента.

Результаты показали, что психопатия и страх упущенных возможностей во всех странах устойчиво связаны с высоким уровнем политической активности онлайн. Нарциссизм оказался значим только в США, на Филиппинах и в Таиланде. С когнитивными способностями во всех странах обнаружилась обратная зависимость: люди с более высокими результатами проявляли политическую активность онлайн пропорционально реже. Особенно выражено это было в Сингапуре и Малайзии.

При низких когнитивных способностях связь между психопатией и страстью к политике усиливалась (США, Китай, Сингапур, Малайзия, Филиппины). Со страхом упущенных возможностей наблюдалась похожая картина. Исключением стал Китай, где психопатия сильнее коррелировала с активностью при высоких когнитивных показателях.

Авторы отмечают: такие результаты показывают, что политическая активность онлайн часто мотивирована не гражданской сознательностью, а психологическими и когнитивными особенностями личности. Люди с высоким уровнем психопатии могут тянуться к конфликтной среде цифровых дискуссий, а те, кто испытывает страх упущенных возможностей, участвуют, чтобы «не остаться в стороне».

Исследование имеет ограничения: оно основано на самоотчетах, а тест Wordsum отражает лишь один аспект интеллекта. Тем не менее выводы подчеркивают, что эмоциональные и импульсивные люди могут непропорционально влиять на политический дискурс в сети, влияя на его тональность и поляризацию, пишет Рsypost.