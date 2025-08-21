Как правильно лениться

Лень эволюционно полезна как механизм оптимизации энергии, однако важно соблюдать несколько правил, чтобы лень не приносила вреда, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, специалист по БОС-терапии Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова.

«Планируйте безделье: включайте в расписание «окна» для ничегонеделания. Ученые советуют: 15 минут отдыха на каждые 90 минут работы. Отдыхайте без гаджетов: игры или соцсети — не отдых. Мозг воспринимает их как работу. Выбирайте медитацию, прогулки или просто лежание с закрытыми глазами. Анализируйте сигналы: если лень длится неделю — это симптом. Возможные причины: дефицит витаминов, депрессия, гормональный сбой», — отметила Уманова.

По словам специалиста, лень — комплексный феномен. Ее польза или вред зависят от контекста, продолжительности, осознанности и состояния человека. Полезная лень — это «стратегическая пауза», инструмент оптимизации, способ услышать себя и дать мозгу пространство для скрытой работы. При этом лень может быть и симптомом скрытых проблем (психических, физических, эмоциональных) и вести к стагнации.