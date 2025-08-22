Психологи объяснили, как наш выбор еды зависит от чужих ожиданий

Вы когда-нибудь заказывали салат, хотя в глубине души мечтали о бургере? Если да, то вы сталкивались с явлением, которое психологи называют «clean eating» или «чистое питание». Оно описывает ситуации, когда люди выбирают еду не ради вкуса или пользы, а чтобы произвести впечатление на окружающих.

© Naukatv.ru

Эксперты подчеркивают, что пищевые привычки формируются не только культурой и воспитанием, но и социальными обстоятельствами, сообщает портал Conversation. Мы едим по-разному, когда сидим за столом с семьей, друзьями или коллегами. Иногда выбор блюда зависит от того, кто может увидеть фотографию нашей еды в социальных сетях.

Что такое «чистое питание»

По словам специалистов Университета Квинсленда и Университета Южного Креста (Австралия), это демонстративный выбор продуктов, который передает определенное послание окружающим. Еда становится способом показать:

здоровье – салат или смузи могут символизировать дисциплину;

гендерные стереотипы – стейк или пиво ассоциируются с «мужественностью», а сладкие коктейли и десерты — с «женственностью»;

ценности – растительная диета может подчёркивать заботу об экологии;

эстетику – красиво поданное блюдо для популярных социальных сетей

«Еда — это не только питание, но и инструмент выражения идентичности и социальных связей», — отмечает профессор общественного здравоохранения Лорен Болл

Как социальные сети усиливают эффект

Исторически демонстративное потребление пищи существовало всегда — от пышных королевских застолий до модных кулинарных традиций. Но сегодня динамика усилилась благодаря соцсетям.

Платформы, переполненные контентом о еде, создают новые тренды и закрепляют старые. Один из ярких примеров — ролики в интернете, где мужчины гуляют с чашкой кофе и книгой в руках, стремясь выглядеть более привлекательными.

Зрители не просто наблюдают: они копируют блюда, привычки и даже образ жизни блогеров. Исследования показывают, что знание чужого выбора может прямо влиять на наш собственный. Люди чаще едят больше в компании, чем в одиночестве.

От мукбангов до «чистого питания»

Иногда демонстративное питание принимает противоположные формы. В культуре популярны мукбанги — ролики, где блогеры поедают горы еды на камеру. Для одних зрителей это помогает справляться с одиночеством и наладить регулярное питание. Для других — провоцирует переедание или наоборот жесткие ограничения.

С другой стороны, идеалы «чистого питания» и строгие диеты формируют образ дисциплины и контроля, но могут приводить к расстройствам пищевого поведения.

Когда это становится проблемой

Само по себе демонстративное питание не всегда плохо. Оно может укреплять социальные связи или подчеркивать культурную идентичность. Но проблема возникает, когда человек ориентируется не на собственные потребности, а на то, как он будет выглядеть в глазах других.

Это особенно актуально для подростков и молодых людей, которые еще ищут свою идентичность. Постоянное стремление соответствовать навязанным стандартам способно привести к проблемам с образом тела, жестким диетам или снижению удовольствия от еды.

Иногда это даже затрагивает экономику. Например, мода на чай матча вызвала перебои в его поставках.

Как сохранить баланс

Авторы советуют задавать себе простые вопросы:

я ем это потому, что мне нравится, или потому что хочу произвести впечатление?

выбираю ли я еду для себя или для «картинки»?

как я себя чувствую до и после просмотра контента о еде в интернете?

Родители, по словам исследователей, могут помочь детям выстроить здоровое отношение к пище, показывая пример разнообразного питания и давая свободу выбора, вместо того чтобы навязывать ограничения. Важно помнить, что пища в первую очередь должна приносить удовольствие и пользу, а не быть инструментом для чужой оценки.