Ученые нашли общий недостаток у большинства психологических советов

Большинство психологических советов, от «займись йогой» до «начни вести дневник», предполагают добавление новых задач — вместо того, чтобы отказаться от чего-то вредного. Такой перекос встречается повсюду — в беседах между людьми, постах в соцсетях и даже в рекомендациях ИИ-чатботов. В результате полезные вроде бы советы могут скорее утомить человека, чем помочь.

Поскольку проблемы с ментальным здоровьем растут по всему миру, а сервисы помощи перегружены, основным источником поддержки часто становятся друзья, семья, онлайн-сообщества и ИИ. Понимание, как мы даем советы друг другу, может быть ключом к повышению их эффективности.

В серию из восьми исследований с участием сотен респондентов вошли экспериментальные данные, реальные советы на Reddit и ответы ChatGPT. Участники давали советы незнакомцам, друзьям и самим себе в различных ситуациях: от вредных привычек, таких как азартные игры, до пропуска полезных активностей, например упражнений. Результаты опубликованы в журнале Communications Psychology.

Преобладает добавление — во всех контекстах люди предлагают добавить активности гораздо чаще, чем убрать вредные.

Осуществимость и польза — «делать больше» воспринимается как более легкое и полезное, чем отказ от вредного.

Советы зависят от отношений — отказ от вредного проще предложить друзьям, чем себе или незнакомцам.

ИИ повторяет человеческую предвзятость — ChatGPT дает преимущественно советы что-то добавить, отражая тенденции в соцсетях.

«В теории, хороший совет должен балансировать между "делать больше" и "делать меньше". Но мы обнаружили последовательный перекос в сторону добавления дел в список людей, и даже ИИ научился этому. Хотя это делается из лучших побуждений, подобные советы могут невольно превращать заботу о психологическом благополучии в нескончаемый список дел», — пояснил старший автор работы Том Барри с факультета психологии Университета Бата.