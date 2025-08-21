Психолог объяснил, почему люди регулярно спрашивают совет у ИИ

Тенденция советоваться по каждому вопросу с нейросетью весьма тревожна, заявила психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в беседе с Москвой 24.

© unsplash

По мнению эксперта, постоянное использование ИИ для решения проблем свидетельствует о перекладывании ответственности и попытке упростить свою жизнь. Это может указывать на инфантильность и детскую позицию, так как пользователь ожидает, что решение придет извне.

«Какие бы новшества ни приходили в нашу жизнь, взрослая позиция – это способность критически мыслить и смотреть на проблему со стороны. А дети как раз-таки вполне серьезно доверяют одному источнику информации»‎, – считает психолог.

Она также отметила, что привычка перекладывать ответственность на других развивается постепенно и незаметно. Однако важно помнить, что нейросети являются лишь инструментом для поиска информации, а не источником абсолютной истины.

При этом с психологической точки зрения Сулим назвала использование ИИ для облегчения жизни вполне нормальным, но подчеркнула важность умеренности. Она призвала не интегрировать нейросеть в повседневную жизнь полностью.

Ранее Минцифры России допустило обязательную маркировку контента, созданного нейросетями. Нововведение направлено на борьбу с дипфейками.

Специалисты считают, что маркировка поможет защитить граждан от недостоверной информации. Сейчас ведется разработка требований по маркировке контента совместно с Роскомнадзором и другими органами. Также рассматривается возможность введения уголовной ответственности за распространение дипфейков без согласия человека.