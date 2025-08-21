Эксперт дал совет, как прекратить заниматься самобичеванием

Психолог Михаил Хорс объяснил разницу между ленью и прокрастинацией, а также предложил советы по выходу из состояния хронической прокрастинации, пишет Общественная Служба Новостей.

© unsplash

Лень, утверждает Хорс, это осознанный выбор человека в пользу бездействия, который приносит удовольствие. Человек, испытывающий лень, обычно не осуждает себя за это состояние и быстро возвращается к активности, как только возникает реальная потребность. Причиной лени является отсутствие мотивации к действию.

Прокрастинация, напротив, сопровождается внутренним конфликтом и недовольством собой. Человек осознает необходимость действий, но не находит в себе сил для их осуществления. Причинами прокрастинации являются хронические негативные эмоции, усталость и истощение волевого ресурса.

Хорс рекомендует прекратить самобичевание и относиться к себе с уважением и поддержкой. Важно понять, что многие распространенные убеждения о прокрастинации, такие как «я плохой человек, раз я ленюсь», являются ложными. Настоящая причина прокрастинации – это эмоциональная усталость и выгорание.

Чтобы выйти из состояния прокрастинации, Хорс советует пересмотреть свои убеждения и принять, что перемены происходят постепенно. Требование немедленных изменений только усугубляет стресс и истощает ресурсы. Принятие себя и разрешение себе быть несовершенным помогает снизить напряжение и высвободить энергию для дальнейшей работы.

