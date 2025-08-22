Психолог ответил, кто может страдать синдромом самозванца

Бизнес-психолог Виктория Харитонова рассказала, что от синдрома самозванца могут страдать не только новички, но и опытные специалисты.

© unsplash

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что такое состояние возникает, когда человек не связывает успехи со своими качествами и усилиями.

«Он считает, что ему просто повезло, что он обманул систему и рано или поздно это вскроется», — сказала Харитонова.

По словам специалиста, важно научиться отслеживать моменты, когда начинается автоматическое обесценивание своих успехов.

«Например: "Меня просто продвинули, потому что не было других кандидатов". Попробуйте остановиться и задать себе вопрос: "Какие конкретные действия я сделал, чтобы это стало возможным?"», — сказала Харитонова.

Психолог рекомендовала, перестать воспринимать возможные будущие ошибки как угрозу и не пытаться сравнивать себя с другими.

«Уверенность не приходит от внешних доказательств, она растёт внутри — когда вы перестаёте воевать с собой», — заключила эксперт.

