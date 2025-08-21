Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

64 процента россиян признались в пережитой неразделенной любви. Об этом свидетельствуют данные исследования дейтинг-сервиса «VK Знакомства», в котором приняли участие более 1200 человек из разных регионов страны.

Для большинства россиян, испытавших неразделенные чувства к другу или подруге, такой опыт был болезненным. Отмечается, что только 12 процентов опрошенных сумели добиться взаимности, а 22 процентам удалось сохранить дружбу. Тогда как для 56 процентов респондентов это привело к прекращению общения.

Зачастую такие истории затягиваются на продолжительный срок: 41 процент опрошенных находились во френдзоне год и дольше, 39 процентов — несколько месяцев, и лишь 21 процент пережили этот опыт за несколько недель.

Кроме того, более половины участников опроса признались, что кто-то из их друзей испытывал к ним чувства. При этом каждый третий догадывался об этом, а для каждого четвертого признание стало полной неожиданностью. 64 процента мужчин отметили, что были бы рады признанию подруги, и, скорее всего, ответили бы взаимностью. Среди женщин этот вариант допустили только 24 процента. Большинство — 41 процент — признались, что оказались бы в замешательстве и не знали бы, как реагировать.

Размышляя о возможном финале таких отношений, в основном россияне считают, что френдзона не заканчивается, почти треть (33 процента) уверены, что все заканчивается разрывом общения, 11 процентов полагают, что участники возвращаются к дружеским отношениям и лишь 15 процентов верят в шанс на взаимность и настоящие отношения.

Ранее россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии. Большинство россиян (54 процента), состоявших в отношениях на расстоянии, не сталкивались с изменами в паре. Однако 36 процентов респондентов признались, что партнер был им не верен, а еще десять процентов сами изменяли в таких отношениях.