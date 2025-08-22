Названа идеальная разница в возрасте между супругами

Психотерапевт Элоиза Скиннер уверена, что возраст партнеров играет важную роль в отношениях. Идеальную, по ее мнению, разницу в возрасте между супругами она раскрыла изданию Metro.

© Lenta.ru

Скиннер рассказала, что согласно исследованиям, самые крепкие отношения складываются у людей, разница в возрасте между которыми не превышает трех лет. Возможным объяснением этого она назвала тот факт, что у ровесников много общего: они находятся на одном жизненном этапе, у них одинаковые финансовые возможности, схожее отношение к тратам и примерно одинаковое состояние здоровья.

Психотерапевт добавила, что у супругов с большой разницей в возрасте ощущение счастья и удовлетворенности снижается быстрее, чем в парах, где такой разницы нет.

«Возрастной разрыв чаще приводит к тому, что парам сложнее понимать друг друга. Между ровесниками отношения тоже могут испортиться быстро, но происходит это реже», — подытожила она.

Ранее вышедшие из токсичных отношений люди вспомнили на форуме Reddit первые тревожные звонки, свидетельствовавшие о грядущем эмоциональном насилии. По словам пользователей, чаще всего насилие начиналось с регулярных оскорблений.