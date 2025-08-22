Как понять, что вы сексуально несовместимы с партнером

Сексуальная совместимость зависит не только от предпочтений в постели, уверяет американский сексолог Натассия Миллер. Свидетельства очевидной несовместимости партнеров в интиме она перечислила в беседе с Men's Health.

По словам Миллер, прежде всего важно то, как оба партнера справляются с различиями в темпераменте, могут ли открыто говорить о сексе, не соглашаться, сохранять эмоциональную связь, даже когда половые контакты стали происходить реже. При этом на несовместимость указывает то, что один человек всегда инициирует близость, а другой постоянно уклоняется; пара вообще избегает разговоров о сексе, ссорится из-за частоты контактов; один из партнеров испытывает неприязнь к прикосновениям.

Специалистка также отметила, что то, что кажется разницей либидо, на поверку часто оказывается чем-то другим, поэтому при изменении сексуальных потребностей стоит проконсультироваться с психологом.

«Стресс, выгорание, гормональные изменения, прием лекарств, усталость от родительских обязанностей или даже невысказанная обида — все это может повлиять на желание», — предупредила она.

Ранее сексолог и семейный психолог Екатерина Матвеева раскрыла секрет искусных любовников. По ее мнению, качество сексуального опыта определяется умением слушать, чувствовать, общаться и быть внимательным к конкретному партнеру.