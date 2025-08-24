Эксперты поставили точку в вопросе о длительности секса

О сексе всегда существовало много мифов: когда-то люди верили, что из-за мастурбации портится зрение и на ладонях вырастает шерсть, женская матка может взбеситься из-за отсутствия секса, а довести женщину до оргазма может только проникновение. Многие из них в эпоху интернета превратились скорее в объекты для шуток, однако, как это ни парадоксально, именно в это время появились и новые мифы. Один из них посвящен продолжительности полового акта: в сети считают, что чем дольше длится секс, тем больше удовольствия он приносит и тем он «качественнее». Сколько на самом деле должна длиться интимная близость, а также что делать мужчинам, которые сильно не укладываются в эти рамки, выясняла «Лента.ру».

© Lenta.ru

Чем дольше секс, тем лучше?

Одной из причин, по которой люди начали считать, что от продолжительности секса напрямую зависит его качество, можно считать порно. Однако стоит помнить, что оно не имеет ничего общего с реальным сексом. Так, в фильмах для взрослых используются дубли и монтаж, а мужчины зачастую прибегают к различным хитростям, чтобы дольше не достигать оргазма, в том числе и к лекарственным препаратам. Просмотр порно может привести к тому, что даже взрослые люди, не говоря уже о подростках, обманываются и начинают испытывать беспокойство и тревогу, когда сталкиваются с иной реальностью.

Более того, как заявила сексолог Мария Виктория Рамирес Креспо, слишком долгие половые акты могут даже привести к проблемам в паре.

«Это может вызвать у партнеров чувство усталости. Когда проблема сохраняется на протяжении долгого времени, пропадает сексуальное желание как со стороны женщины, так и со стороны мужчины. Последний чувствует себя расстроенным и подавленным. Некоторые мужчины даже сталкиваются со слабой эрекцией, если они очень обеспокоены и напряжены из-за проблем с эякуляцией», — пояснила специалистка.

Креспо добавила, что психологические проблемы из-за слишком утомительного и долгого секса могут появиться и у женщин. Некоторые из них начинают связывать трудности с эякуляцией у партнера со своей низкой привлекательностью в его глазах. Некоторые же начинают думать, что мужчине просто наскучило совместное времяпровождение в постели. Все это в итоге негативным образом отражается на самооценке женщин.

Негативно на самооценку и восприятие собственной сексуальности влияют и социальные сети. Причем эта проблема касается и мужчин, и женщин.

Так, специалисты из Королевского общества общественного здравоохранения выяснили, что социальные сети приводят к депрессии, одиночеству, тревожности и негативному восприятию собственного тела.

Другая проблема заключается в том, что в сети можно найти множество мемов, в которых высмеивают мужчин, которые быстро эякулируют. А тех, кто подолгу занимается сексом, в таких мемах, напротив, восхваляют.

Сколько должен длиться половой акт?

На этот вопрос однозначного ответа нет, так как цифры в исследованиях не совпадают. Однако примерные границы определить все же можно. Так, ученые в рамках исследования с участием 500 пар выяснили, что средняя продолжительность именно секса с проникновением составляет 5,4 минуты. В другой работе ученых длительность в три-семь минут признали достаточной, а 7-13 минут — желательной.

Правда, здесь необходимо помнить две вещи. Во-первых, каждая пара является уникальной. Действительно имеет значение лишь то, чтобы оба партнера после секса были удовлетворены. Во-вторых, количество — не то же самое, что и качество.

Сам половой акт может быть коротким, но хорошим при условии, что ему предшествовала оптимальная прелюдия.

Почему некоторые мужчины достигают оргазма быстрее?

Однако у некоторых мужчин эякуляция наступает намного быстрее. Сексолог Марина Гринвальд объяснила, что это может происходить из-за стресса, психологических травм или долгого воздержания. Однако могут быть и более серьезные причины: гормональные сбои, заболевания мочеполовой системы, злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами, осложнения после инфекционных и вирусных патологий.

Врачи из клиники Мэйо Луис Родригес Вела дополнил этот список неврологическими расстройствами.

Зачастую у мужчин выявляется комбинация из психологических и органических причин.

Уролог Фелипе Вильякампа Ауба заявил, что при наличии психологических причин преждевременной эякуляции необходимо заняться психотерапией. Если имеются какие-либо заболевания из перечисленных выше, то стоит их лечить. К тому же существуют лекарственные препараты, которые помогут отсрочить эякуляцию.

Если же серьезных патологий нет, можно также воспользоваться несколькими приемами в постели.

«Прервите проникновение примерно на 30 секунд, когда приближается эякуляция. Другим похожим приемом является легкое надавливание пальцами на верхнюю часть пениса по мере приближения эякуляции», — отметил Ауба.

Он также посоветовал больше времени уделять прелюдии, а не самому проникновению. Кроме того, можно воспользоваться толстым презервативом, чтобы снизить чувствительность пениса, и специальным кольцом для полового члена, а также помастурбировать примерно за час до секса. Еще медик порекомендовал перед кульминацией подумать о посторонних вещах, которые не связаны с интимом.

Однако здесь опасность состоит в том, что мужчина слишком увлечется своими мыслями, поэтому потеряет эрекцию вовсе.

Сексолог Трейси Кокс же посоветовала при данной проблеме на некоторое время переключиться с секса на мастурбацию. Задачей самоудовлетворения является перепрограммирование поведения пениса в состоянии эрекции. Для этого нужно изменить технику мастурбации.

«Меньше сосредотачивайтесь на самой чувствительной области — головке, больше времени уделяйте стволу. Попробуйте изменить движение руки, когда почувствуете приближение оргазма. Сместите стимуляцию на другие области тела», — пояснила Кокс.

Причины задержки эякуляции

Причинами слишком поздней эякуляции обычно считают те же проблемы, которые приводят к слишком быстрой эякуляции: стресс, депрессия и некоторые заболевания. Однако врачи из клиники Мэйо утверждают, что к задержке эякуляции могут привести некоторые препараты: антидепрессанты, антипсихотики, препараты от высокого артериального давления, диуретики и противосудорожные медикаменты.

Кроме того, к задержке эякуляции могут приводить культурные и религиозные табу, а также то, что мужчина столкнулся с серьезными различиями между реальным сексом и его фантазиями.

Гринвальд добавила, что существует и такое явление, как ретроградная эякуляция — состояние, при котором сперма не выходит из полового члена, а забрасывается в мочевой пузырь. Однако оргазм при этом все равно достигается.

Кроме того, задержка эякуляции может возникать из-за так называемой дезадаптивной мастурбации. Сексолог объяснила, что в этом случае проблема возникает из-за того, что мужчина во время самоудовлетворения создает такие условия, которые невозможно воспроизвести с реальным партнером. Например, чрезмерно сжимает пенис или слишком быстро двигает рукой.

Еще одной причиной специалистка назвала аноргазмию.

«Она характеризуется тем, что мужчина вообще не испытывает оргазм, либо испытывает редко и с огромным трудом. Аноргазмия бывает как врожденной, так и приобретенной, постоянной и ситуационной», — Марина Гринвальд, сексолог.

Что делать мужчинам с задержкой эякуляции?

Как заявил сексолог Хесус Эухенио Родригес Мартинес, в настоящее время не существует лекарственных средств для лечения поздней эякуляции. Во многих случаях достаточно корректировки медикаментозной терапии основного заболевания или консультации психотерапевта.

Однако некоторые техники, которые помогают ускорить эякуляцию, все же существуют.

«Таким мужчинам советуют достигать условий, которые гарантируют, что ритм, стимуляция и движения будут соответствовать потребностям мужчины для достижения оргазма. Им также рекомендуют не ограничиваться проникновением, а расширять спектр эротических техник. Ведется работа над повышением самооценки мужчин, их имиджа как способного любовника», — отметила Креспо.

Кроме того, добавила сексолог Джорджина Бургос, специалисты могут дать парам домашнее задание. Одно из них начинается с полного запрета на половой акт, благодаря чему мужчина сможет исследовать процесс постепенного возбуждения и наслаждаться этим, не беспокоясь об эрекции и эякуляции.

«Пара может заниматься любыми эротическими действиями, но не сексом. Параллельно мужчина будет заниматься самостимуляцией в одиночку с помощью привычных техник и новых. Если раньше использовалась только рука, то можно приобрести искусственную вагину. Затем мужчина должен выполнять эти действия перед своей партнершей без ее содействия», — пояснила специалистка.

После этого партнерша должна стимулировать мужчину в самом начале, но в конце ему стоит это делать самому. Постепенно время между этими двумя этапами необходимо сокращать, пока мужчине не удастся эякулировать только благодаря действиям женщины.

«Затем мужчине необходимо чередовать самостимуляцию с потиранием гениталий партнерши до тех пор, пока не будет достигнута эякуляция. Только после этого можно приступить к половому акту», — пояснила сексолог.

Что делать, чтобы избежать проблем в постели?

По словам Гринвальд, мужчинам важно вести здоровый образ жизни, который включает в себя регулярную физическую активность, правильное питание, соблюдение режима дня и отказ от вредных привычек. Большое значение имеет и частый секс в паре.

Во время полового акта следует исключить опасные сексуальные практики, которые могут негативно повлиять на здоровье.

Кроме того, специалистка призвала мужчин в обязательном порядке один раз в год проходить диспансеризацию и заниматься своим психическим здоровьем. Она отметила, что проблем в постели можно избежать благодаря открытому диалогу в паре, совместному поиску максимально комфортных условий для обоих партнеров, страсти, интересу и взаимному притяжению в отношениях.

А еще устранение сексуальных проблем полезно тем, что снижается риск развития простатита. Как пояснил уролог Бениамин Ханалиев, для профилактики данного заболевания необходимо заниматься сексом как минимум два раза в неделю.