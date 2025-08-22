Ученые оценили способность людей распознавать ложь

Как известно, всякий раз, когда Пиноккио врал, его нос удлинялся. Растущий нос — забавная черта героя детской сказки, но она не помешала бы в реальной жизни, потому что на самом деле трудно определить, когда человек лжет, и нет какого-то одного выражения лица, которое это выдавало бы. Таковы результаты нового исследования в журнале Law and Human Behavior.

© Телеканал «Наука»

Оно базируется на работе тех же авторов во главе с психологом Лианной тен Бринке из Университета Британской Колумбии, доказавшей, что люди демонстрируют несколько тонких, но неочевидных признаков, когда лгут, — а не один, как растущий нос.

«Несмотря на повсеместность обмана, люди плохо распознают ложь. Точность распознавания лжи неподготовленными людьми оценивается в 54%, — констатирует исследовательница. — Но поскольку от нашей способности распознавать ложь часто зависит правосудие, предыдущие исследования были сосредоточены на поиске поведенческих сигналов для ее выявления».

В статье 2012 года были определены четыре поведенческих признака обмана. Исследователи изучали публичные обращения людей, умоляющих о поиске и возвращении пропавшего родственника. В некоторых случаях те, кто обращался с этими призывами, впоследствии оказывались виновными в убийстве пропавшего человека — что превращало их эмоциональные выступления на национальном телевидении в высокорискованный акт обмана.

В новом исследовании тен Бринке и ее коллеги проверили, можно ли применить предыдущие выводы к новым случаям, чтобы выявить обманные обращения и определить потенциальных убийц. Оказалось, что нет.

«В предыдущем исследовании мы объединяли анализ речи с расшифровкой мимики и обнаружили, что такие признаки, как приподнятая бровь, улыбка, меньшее количество слов и более неуверенная речь, например обороты "может быть" или "я полагаю" — все вместе — могли предсказать правдивость с точностью до 90%», — объясняет психолог.

Каждый из этих признаков основан на теории лжи, и то, что каждый из них несет уникальную информацию, подтверждает использование множественных сигналов для определения обмана.

«Высокомотивированные лжецы могут так стараться казаться правдоподобными, что выдают еще больше признаков обмана, — добавляет она. — Но когда ставки слишком высоки, сильные эмоции также могут затруднять для лжецов сокрытие или подделку своих чувств».

Тен Бринке сравнила исходное исследование с новым и обнаружила неоднозначные доказательства для этих сигналов обмана в двух наборах случаев.

Какие-то признаки проявлялись снова, другие — нет. В новых случаях такое поведение не годилось для предсказания правды, и в целом его точность не превышала уровень случайного угадывания.