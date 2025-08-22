Ученые оценили способность людей распознавать ложь

Способность людей распознавать ложь оказалась удручающе слабой
Как известно, всякий раз, когда Пиноккио врал, его нос удлинялся. Растущий нос — забавная черта героя детской сказки, но она не помешала бы в реальной жизни, потому что на самом деле трудно определить, когда человек лжет, и нет какого-то одного выражения лица, которое это выдавало бы. Таковы результаты нового исследования в журнале Law and Human Behavior.
Оно базируется на работе тех же авторов во главе с психологом Лианной тен Бринке из Университета Британской Колумбии, доказавшей, что люди демонстрируют несколько тонких, но неочевидных признаков, когда лгут, — а не один, как растущий нос.
«Несмотря на повсеместность обмана, люди плохо распознают ложь. Точность распознавания лжи неподготовленными людьми оценивается в 54%, — констатирует исследовательница. — Но поскольку от нашей способности распознавать ложь часто зависит правосудие, предыдущие исследования были сосредоточены на поиске поведенческих сигналов для ее выявления».
В статье 2012 года были определены четыре поведенческих признака обмана. Исследователи изучали публичные обращения людей, умоляющих о поиске и возвращении пропавшего родственника. В некоторых случаях те, кто обращался с этими призывами, впоследствии оказывались виновными в убийстве пропавшего человека — что превращало их эмоциональные выступления на национальном телевидении в высокорискованный акт обмана.
В новом исследовании тен Бринке и ее коллеги проверили, можно ли применить предыдущие выводы к новым случаям, чтобы выявить обманные обращения и определить потенциальных убийц. Оказалось, что нет.
«В предыдущем исследовании мы объединяли анализ речи с расшифровкой мимики и обнаружили, что такие признаки, как приподнятая бровь, улыбка, меньшее количество слов и более неуверенная речь, например обороты "может быть" или "я полагаю" — все вместе — могли предсказать правдивость с точностью до 90%», — объясняет психолог.
Каждый из этих признаков основан на теории лжи, и то, что каждый из них несет уникальную информацию, подтверждает использование множественных сигналов для определения обмана.
«Высокомотивированные лжецы могут так стараться казаться правдоподобными, что выдают еще больше признаков обмана, — добавляет она. — Но когда ставки слишком высоки, сильные эмоции также могут затруднять для лжецов сокрытие или подделку своих чувств».
Тен Бринке сравнила исходное исследование с новым и обнаружила неоднозначные доказательства для этих сигналов обмана в двух наборах случаев.
Какие-то признаки проявлялись снова, другие — нет. В новых случаях такое поведение не годилось для предсказания правды, и в целом его точность не превышала уровень случайного угадывания.
«Людям кажется, что лжеца можно разоблачить по определенным речевым паттернам или выражению лица. Но наше исследование показывает, что бесполезно полагаться на сигналы, которые сработали в одной группе, и обобщать их на всех, особенно в стрессовых ситуациях, таких как допросы в полиции. Необходимо больше исследований, чтобы понять, что действительно работает, и конечно, нужен более персонализированный подход», — заключила ученая.