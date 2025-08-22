Сексолог рассказал, почему сплетни укрепляют романтику

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что сплетни укрепляют романтику в отношениях. Согласно результатам исследования, каждая пара сплетничает примерно по 30 минут в день, однако влюбленные, которые делают это чаще, говорят о большей удовлетворенности отношениями. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта, сексолога Алексея Вилкова, почему сплетни укрепляют романтику.

По его словам, сплетни действительно могут улучшать отношения в паре. Общее обсуждение темы, которая интересна обоим партнерам, сплачивает и удовлетворяет их потребность в любопытстве, потому что людям всегда интересно узнавать, как живут окружающие и что у них происходит.

«В такие моменты партнеры могут проецировать ситуации из жизни других людей на свои отношения. Эти общие темы для разговоров создают сплоченность и повышают интерес влюбленных друг к другу через обсуждение других. Сплетни становятся одним из способов совместного времяпрепровождения», — объяснил психотерапевт.

Кроме того, одновременно с этим во время обсуждения других людей у партнеров происходит всплеск положительных эмоций, отметил специалист.

«Они высказывают свое мнение и приходят к общему решению или спорят. Это повышает уровень эмоций в паре. Сплетни способствуют устранению скуки и рутины в отношениях», — заверил эксперт.

По его мнению, сплетни также сплачивают возлюбленных и повышают сексуальное влечение.

«У партнеров могут активизироваться различные фантазии, в том числе сексуальные, что повышает качество отношений, является профилактикой ссор и увеличивает влечение друг к другу», — считает сексолог.

При этом у партнеров также возникает «ощущение тайны», потому что обсуждение сплетен — это определенный запрет, добавил психотерапевт.

«Когда пара делает это вдвоем, это становится их общим секретом и улучшает настроение. Происходит выработка дофамина — гормона удовольствия, который влияет на повышение эмоциональной привязанности между партнерами», — заключил Вилков.

