Эксперт предупредил об опасности японского тренда «дзехацу»‎

В Сети обсуждают популярный в Японии тренд "дзехацу" – бесследное исчезновение. Люди резко рвут все связи, уезжают жить в другой город и даже меняют имя. Чем обусловлен такой внутренний порыв и опасен ли он, разбиралась Москва 24.

© М24

Эквивалент крика о помощи

В Японии все популярнее становится "дзехацу" – тренд на бесследное исчезновение, пишут в Сети. Его последователи резко обрывают все контакты с близкими, меняют имя и внешность и уезжают в другой город, никого не предупредив. Таким образом, ежегодно "исчезают" примерно 80 тысяч японцев, сообщили СМИ.

Причиной поступка нередко становится увольнение с работы или проблемы с финансами, что в Японии считается позором. Сбежать в такой ситуации помогают "ночные перевозчики", которые предоставляют услугу за деньги.

Кроме того, "дзехацу" отражает не только культурные особенности Японии, но и универсальные механизмы человеческой психики, доведенные до крайности. Об этом Москве 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

«‎Желание "испариться" – это не спонтанный каприз, а конечная точка долгого и мучительного внутреннего процесса. Это поведенческий эквивалент крика о помощи, который человек не может или не считает возможным издать», – отметил эксперт.

По словам психолога, в такой ситуации на первый план выходит токсичный стыд, а не конструктивная вина.

«‎Вина говорит: "Я совершил плохой поступок". Она локальна и побуждает к исправлению. Стыд говорит: "Я – плохой. Я – ошибка". Он тотален, поражает саму суть личности».

Эксперт добавил, что в японской культуре человек существует не как отдельная личность, а как часть социальной системы. В ней его ценность определяется способностью соответствовать групповым нормам и не вызывать у коллектива чувство стыда. Это создает уникальную психологическую ситуацию: когда кто-то терпит неудачу (теряет работу, разоряется, разводится), он переживает не просто личный кризис, но и экзистенциальную угрозу своей идентичности, отметил Евстигнеев.

«‎В западной культуре человек может чувствовать "я сделал что-то плохое", но в японской культуре стыда доминирует убеждение "я плохой как личность". "Испарение" в этом контексте – это попытка "хирургически" удалить пораженную стыдом личность и начать с чистого листа, где тебя никто не знает как "неудачника, – объяснил специалист. – "Дзехацу" – это крайняя социальная форма реакции "замри/беги". Человек не просто замирает внутренне, он пытается исчезнуть физически из той среды, которая представляет для него экзистенциальную угрозу. Это акт отчаяния, когда все когнитивные и эмоциональные ресурсы для борьбы с проблемой полностью истощены».

Эксперт добавил, что такое состояние приводит к выгоранию и зачастую к недиагностированной клинической депрессии. Исчезновение кажется логичным, единственно возможным решением.

При этом в культурном коде россиян нет настолько сильного стыда за неудачу, отметил в беседе с Москвой 24 практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс. Тем не менее существуют две модели поведения при кризисах.

«‎Более успешная стратегия – во время неудач и трудностей возобновлять все контакты, начинать больше общаться, чтобы быстрее выйти из такого состояния», – рассказал эксперт.

Менее успешная, по мнению специалиста, – уйти в себя и заниматься самокопанием. Пациенты, которые склонны к этому, сокращают количество общения, поскольку считают, что окружающие плохо о них думают.

Главное – простить себя

Говоря о том, действительно ли "дзехацу" помогает справиться с проблемой, Дмитрий Евстигнеев объяснил, что эффект достигается лишь на короткое время.

«‎В первый момент после "исчезновения" человек действительно может испытать огромное облегчение. Прекращаются звонки кредиторов, осуждающие взгляды родственников, необходимость притворяться на работе, что все в порядке. Уровень гормонов стресса (кортизола, адреналина) резко падает. Наступает тишина. Это мощный, почти эйфорический опыт освобождения. Психика получает долгожданную передышку», – объяснил эксперт.

Однако такой способ – это иллюзия решения проблемы, а не лечение "болезни", добавил он.

«‎"Внутренний багаж" остается. Человек сбежал от внешних обстоятельств, но не от себя. Его личностные черты, модели мышления, склонность к стыду, неумение справляться с трудностями – все это он забирает с собой в новую жизнь. Как только он столкнется с первыми же трудностями на новом месте (что действительно будет), старые паттерны поведения активируются вновь».

Кроме того, сам акт "испарения" – это травматический опыт. Он порождает новый комплекс проблем: например, развиваются хроническая тревога и гипербдительность. Возникает постоянный страх быть обнаруженным, наступает жизнь в состоянии перманентной угрозы, что истощает нервную систему еще сильнее.

«‎Также появляется глубокое одиночество и изоляция: невозможно построить подлинные, близкие отношения, потому что они основаны на доверии и открытости. "Испарившийся" человек обречен на поверхностные контакты, ведь его прошлое – это запретная тема. Он лишает себя главного источника психологического здоровья – социальной поддержки», – объяснил специалист.

Помимо этого, появляются не пережитое горе и подавленная вина. Облегчение со временем сменяется сложным "коктейлем" из вины перед брошенными близкими (даже если он считает их частью проблемы), горя по утраченной жизни и тоски по настоящей идентичности. Эти чувства, не имея выхода, разрушают человека изнутри, добавил Евстигнеев.

Психолог Михаил Хорс, посоветовал тем, кто столкнулся с подобной ситуацией, не уходить в изоляцию, а обращаться за помощью к родственникам, друзьям и другим близким людям. Если пережить это все равно не получается, следует взять консультацию у специалиста.

«‎Также есть нетривиальный подход: снизить уровень ожидания. Если появилось чувство вины, нужно осознать, что оно возникло из-за завышенных ожиданий от себя самого».

Эксперт порекомендовал не жить в фантазиях: чем сильнее они завышены, тем выше риск столкнуться с самокритикой и болью. Необходимо проще относиться к жизни и не воспринимать ее слишком серьезно. Если же произошла неприятная ситуация, крайне важно прощать себя, заключил Михаил Хорс.