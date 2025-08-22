Специалист определил, что влияет на исход собеседования

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что стиль общения на собеседовании играет важную роль.

© unsplash

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что во время интервью соискателю не стоит закрываться, молчать или впадать в ступор, если он столкнулся с вопросом, на который у него нет готового ответа.

«Признание того, что вы что-то не знаете, — лучшее решение, но важно добавить, что вы быстро учитесь и готовы разобраться в теме», — сказала Ганькина.

По словам специалиста, такая честность в сочетании с позитивной установкой только продемонстрирует мотивацию и гибкость перед работодателем.

Также не следует плохо высказываться о бывшем начальстве, так как это может быть воспринято как признак конфликтности и негативного отношения, добавила Ганькина.

«HR ищет людей, которые умеют находить общий язык и конструктивно решать проблемы, а не тех, кто перекладывает ответственность и жалуется», — заключила эксперт.

Ранее руководитель карьерного центра «Яндекс Практикума» Анна Смирнова рекомендовала перед собеседованием прочитать новости о компании.