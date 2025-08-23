Найден реальный вред уведомлений для психики

Уведомления из соцсетей, похоже, сбивают нас с толку на несколько секунд — даже если мы не открываем их.

© Телеканал «Наука»

Заняться изучением этой актуальной для всех темы когнитивиста Ипполита Фурнье из Лионского университета Люмьер-2 побудил собственный опыт.

«Я чувствую, как уведомления из соцсети отвлекают меня от работы», — жалуется он.

Для участия в эксперименте, результаты которого есть пока только в виде препринта, привлекли 180 студентов. Их попросили пройти на своих телефонах тест Струпа. Он измеряет задержку реакции при прочтении слов, когда цвет букв не совпадает со значением слова, например, слово «фиолетовый» написано зеленым.

Пока студенты выполняли задание, на экране появлялись уведомления из соцсетей, которые нельзя было открыть. Часть участников считала, что это их собственные уведомления, других предупредили, что они сгенерированы искусственно. Третья группа видела размытые сообщения, которые невозможно прочесть.

Больше всего отвлекались участники, которые считали уведомления реальными, что вполне «логично, поскольку они больше всех когнитивно вовлечены в то, что происходит в их телефоне», говорит нейробиолог Дин Бёрнетт.

Их реакции в тесте Струпа замедлялись в среднем на 7 секунд по сравнению с выполнением заданий без уведомлений. Особенно это заметно у участников, которые часто проверяют телефон в своей повседневной жизни, вне исследования — судя по данным об экранном времени, собранным за три недели до него.

Исследование подтвердило, что большое количество уведомлений «ставит под угрозу нашу способность мыслить», констатирует Бёрнетт.

«У нас есть нисходящее внимание, которое контролируется сознательно, и восходящее, управляемое инстинктивно. Обычно они уравновешивают друг друга, но если происходит что-то, что наши чувства считают значимым, мозг немедленно перенаправляет ресурсы, оставляя меньше (если вообще оставляя) когнитивного пространства для того, на чем мы действительно хотим сосредоточиться. Это означает, что мы отвлекаемся», — объясняет он.

Запланированы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, почему уведомления так отвлекают и как это зависит от их типа. Пока Фурнье рекомендует управлять оповещениями, отключая их и проверяя соцсети только в определенное время дня.