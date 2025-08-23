Как распознать нарциссов и не дать себя им в обиду

Знаете это чувство, когда после общения с кем-то остается странный осадок — будто вы исчерпали свой ресурс, ваши чувства обесценены, а виноваты почему-то еще и вы сами? Иногда за этим стоит встреча с нарциссом. Это не просто «самовлюбленность», как часто думают, это глубокий, травматичный для окружающих паттерн поведения. Психика нарцисса устроена иначе. Какие признаки его выдают, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Анны Суховой.

По ее словам, в основе нарциссического расстройства личности (НРЛ) лежит хрупкое, как хрусталь, «Я».

Внешне оно может казаться монументальным, но внутри — пустота и страх несоответствия. Чтобы поддерживать иллюзию собственного величия, нарциссу жизненно необходимы постоянные подтверждения извне — восхищение, внимание, контроль, — рассказала психолог.

Какие признаки выдают нарцисса

Грандиозность

Это убежденность в своей исключительности, уникальных талантах и праве на особое отношение. Мир нарциссам видится пирамидой, на вершине которой — только они, описала эксперт.

Как это выглядит в жизни:

Достижения окружающих игнорируются, обесцениваются или присваиваются.

Представьте коллегу, который на совещании часами говорит о своем вкладе, перебивая других.

Или партнера, искренне считающего, что его карьера, хобби, мнение — важнее ваших, просто по факту его существования.

Обычная уверенность в себе не требует унижения других для своего подтверждения. Здесь же — постоянное требование признания превосходства. Все это не является здоровой самооценкой или ситуативной гордостью за реальный успех, — объяснила эксперт.

Острая потребность в восхищении

Это неутолимая жажда внимания, похвалы, подтверждения своей значимости. Как наркотик, восхищение дает нарциссу временное ощущение наполненности, но доза постоянно растет. Такие люди мастерски создают ситуации, где становятся центром внимания, заверила психолог:

Рассказывают истории, где они — герои. Ожидают комплиментов за самые обыденные вещи. Любое снижение потока восхищения вызывает раздражение, обиду или гнев.

Как это выглядит в жизни:

Представьте друга, который после вашего рассказа о сложном дне переключает тему на свою новую, «невероятно дорогую» покупку, ожидая вашего восторга.

Или партнера, который обижается, если вы недостаточно эмоционально похвалили его ужин.

И главное, в этом нет радости от искреннего комплимента или желания поделиться чем-то хорошим.

Отсутствие эмпатии

Это глубокая неспособность или крайне ограниченная способность распознавать, понимать и разделять чувства, потребности и переживания других людей. Мир других для нарциссов — абстракция, фон для их собственной драмы, пояснила специалист.

Как это выглядит в жизни:

Когда вы плачете от горя, а нарцисс обвиняет вас в том, что ваши слезы портят ему настроение или вы «выглядите некрасиво».

Когда вы делитесь важной для вас новостью, а в ответ слышите: «А вот у меня…».

Они физически не могут поставить себя на ваше место. Их реакция на вашу боль часто сводится к раздражению или обесцениванию. Они могут использовать информацию о вашей уязвимости позже, чтобы ударить больнее, — предупредила Сухова.

Все это не является временной усталостью или неумением подобрать слова в сложной ситуации. Здесь речь о систематическом игнорировании чужих чувств, подчеркнула психолог.

Чувство «особых прав и свобод»

«Мне можно, потому что я — это Я» — это глубокое убеждение, что правила, социальные нормы и чужие границы для них не писаны. Нарциссы искренне верят, что заслуживают особых привилегий и что их желания должны удовлетворяться немедленно, без оглядки на других, пояснила эксперт.

Как это выглядит в жизни:

Они без зазрения совести опаздывают, считая ваше время менее ценным.

Могут брать ваши вещи без спроса.

Ожидают, что вы бросите все ради их просьбы.

В отношениях это может выглядеть как требование беспрекословного подчинения, контроля над финансами или свободным временем партнера.

Это также не является редким ситуативным желанием получить преимущество, — уточнила психолог.

Основной язык общения: эксплуатация и манипуляции

Нарциссы воспринимают людей как инструменты для достижения своих целей без угрызений совести, а также используют в общении манипуляции — чувством вины, страхом, жалостью, лестью, рассказала собеседница «ВМ».

Мастерски играют на чувствах и используют ваши секреты против вас, — добавила эксперт.

Как это выглядит в жизни:

Нарциссы могут быть обворожительны в начале отношений, чтобы затем начать обесценивать и контролировать.

Коллега может присвоить вашу идею, представив ее как свою.

Партнер может шантажировать уходом, чтобы добиться своего.

Вы должны осознавать, что это точно не является просьбой о помощи или здоровым обменом в отношениях, — заверила Сухова.

Зависть и убежденность, что им завидуют

По словам психолога, нарциссы страдают от глубинной зависти к успехам, качествам или обладаниям других людей. При этом они убеждены, что им все вокруг завидуют.

Это защитный механизм: проще думать, что тебе завидуют, чем признать чужое превосходство или собственную неполноценность, — объяснила эксперт.

Как это выглядит в жизни:

Они злобно критикуют достижения других, любой ваш успех может вызвать у них холодность, сарказм или обесценивание.

Высокомерие и надменность

Это их классический панцирь превосходства, отметила психолог. Презрительное, снисходительное отношение к окружающим, которых нарциссы считают «ниже» себя. Это внешнее проявление их внутренней грандиозности и защиты от стыда.

Как это выглядит в жизни:

Они говорят свысока, используют унизительные прозвища или сарказм, игнорируют мнение тех, кого считают «недостойными».

Их взгляд, тон, поза — все излучает «я лучше тебя».

Могут открыто насмехаться над чужими ценностями, внешностью, умственными способностями или социальным положением.

