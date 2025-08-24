Психолог дал советы, как правильно критиковать

Психолог рассказала как правильно критиковать, чтобы не обидеть человека. Обратная связь нужна всем — от руководителей и подчинённых до родителей, друзей и коллег. Но бывает очень сложно указать на слабое место, сохранив мотивацию и отношения. В Сети можно встретить совет: «Говорите с уважением — так, как хотели бы услышать обратную связь сами». Легко сказать, но когда доходит до дела, нередко случаются затык и недопонимание. «Секрет» разобрался вместе с психологом, как превратить критику в поддержку.

© unsplash

Определите цель разговора

Прежде чем начать разговор, спросите себя:

«Я хочу его отругать или хочу ему помочь?»;

«Я просто злюсь на него или действительно хочу, чтобы этот человек вырос?»;

«Я хочу быть в этой ситуации правым или полезным?».

Если чувствуете раздражение или желание «проучить» — сделайте паузу. Сначала верните себе уважение к вашему собеседнику, затем спокойно подготовьтесь к разговору. Обратная связь начинается с позиции: «Мы хотим как лучше и играем на одной стороне», объясняет психолог Надежда Владиславова.

Говорите конкретно, без обобщений

Избегайте фраз вроде «Ты всегда…», «Ты вообще не…», «У тебя всё через…» — они задевают личность человека.

Вместо этого:

Указывайте факт и свои эмоции: «В отчёте нет данных за третий квартал, это меня озадачило».

Опирайтесь на наблюдения, а не на интерпретации: «Ты опоздал трижды: на 23, 15 и 30 минут» вместо «Тебе плевать на проект».

Разница в том, что «Ты опоздал» — это факт, а «Тебе наплевать» — это обвинение. Люди готовы слышать о своих действиях, но они моментально закрываются, когда их начинают оценивать как личности, предупреждает психолог.

Используйте технику «сэндвич»

Другое название: техника «плюс — минус — плюс». Смысл в том, что негатив «прячется» в середину, а начало и конец разговора происходят на позитивной ноте.

Признание усилий: «Ты вложил в проект много труда».

Конкретное улучшение: «В следующий раз сверяйся с брифом».

Поддержка: «Ты растёшь, и это заметно».

Так критика мотивирует, а не обесценивает.

Будьте уважительны к человеку

Не пытайтесь «смягчить» правду, но говорите её по-человечески. Люди чувствуют фальшь: чрезмерная деликатность тревожит, а резкость — ранит. Говорите правду честно, чётко и с уважением, советует Надежда Владиславова.

Например: «Коля, ты хороший специалист. Но этот проект ты провалил. Это не вселенская катастрофа, но, чтобы избежать таких повторений, важно это признать и понять, почему так вышло».

Или: «Мне важны наши отношения. Именно поэтому я не могу больше соглашаться с тем, что между нами происходит в последнее время. Я от этого устаю, и мне больно. Мне нужны твоя честность и уважение».

Учитывайте личность и контекст

Есть люди, которых вдохновляют вызовы — фразы вроде «Ты можешь лучше» или «Я жду от тебя большего». А есть те, кого такие фразы бесят.

Им нужны другие формулировки, например: «Ты уже сделал многое. Но сейчас не вышло, давай вместе во всём разберёмся, чтобы в следующий раз получилось лучше».

Универсального рецепта нет, но главное правило всегда одно: внимание к человеку, а не только к задаче.

Давайте обратную связь лично и в моменте

Самая большая ошибка — копить раздражение или обсуждать человека за его спиной. Лучше говорить по факту и сразу, не откладывать обратную связь и обсуждать ситуацию наедине, в безопасной обстановке.

«Человек слышит вас, только если он не чувствует для себя угрозы. Именно поэтому даже жёсткие слова лучше говорить в тишине и наедине», — объясняет психолог.

Поддержите выбор, а не критикуйте личность

Когда вы говорите, «Ты какой-то не включённый в процесс», «Ты вообще не думаешь головой», «Ты безответственный исполнитель», человек, скорее всего, пойдёт в оправдание или в защиту.

Но если вы скажете:

«Ты выбрал поступить именно так. В чем была причина?»

«Ты не проверил информацию, и это повлияло на результат. Что в тот момент помешало тебе верно расставить приоритеты?»

«Ты ушёл, не предупредив. Можешь объяснить, что тогда тобой двигало?»

Критика без уважения — это нападение. Обратная связь — это ориентир, а не демонстрация власти.

Не обвиняя, а исследуя, вы даёте человеку шанс осознать свои ошибки и расти, а не провалиться сквозь землю от стыда.

Когда обратная связь даётся уважительно, человек:

раскрывается, а не зажимается;

видит промахи, а не оправдывается;

благодарит, а не защищается.

Важно не просто передать информацию, а помочь увидеть ситуацию со стороны, без жёсткой критики и унижения. Даже сложная обратная связь в таком формате может стать точкой роста. Причём она полезна не только сотруднику, но и самому руководителю.

