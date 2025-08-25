Мужчины и женщины рассказали, чем удивил их первый секс

Мужчины и женщины обсудили свои заблуждения о сексе, развеявшихся после того, как они лишились девственности. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь вспомнил о забавном совете с урока полового воспитания, который, как оказалось, не имел ничего общего с реальностью.

«На уроках полового воспитания в школе в 1976 году мне говорили, что сначала нужно накрыть кровать защитным покрывалом», – wtfdoiknowaboutthis, пользователь Reddit.

Другая женщина рассказала, что для нее сюрпризом стала нелюбовь партнеров к оральному сексу.

«Оказывается, целая куча парней, которые утверждают, что любят куннилингус, на самом деле его терпеть не могут», – Rok-SFG, пользовательница Reddit.

Еще один мужчина заявил, что не знал о том, как часто люди смеются в постели. Лишь начав вести половую жизнь, он выяснил, что секс — это не всегда серьезное занятие.

«В постели, оказывается, происходят смешные вещи. Я узнал, что некоторые люди смеются, когда достигают оргазма, как будто получили забавный сюрприз», – LoudAd3588, пользователь Reddit.

