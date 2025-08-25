Мужчины и женщины перечислили самые простые способы возбудить их

Женщины и мужчины назвали простые и при этом стабильно возбуждающие их при коммуникации с потенциальным партнером вещи. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

© Lenta.ru

Один пользователь рассказал, что его возбуждают забота и мысли женщины о нем.

«Я ценю мелочи. Если она думают обо мне, то и я думаю о ней. Это становится чем-то очень духовным и особенным», – Muted_Ad889, пользователь Reddit.

Другая пользовательница рассказала о важности простых нежных объятий.

«Не приветственное объятие из вежливости, а настоящее, которое показывает: «Я здесь для тебя. Я тебя понимаю». Это заводит гораздо сильнее, чем любой половой акт», – The_Stay_At_Home_Dad, пользовательница Reddit.

Еще одна женщина призналась, что ее возбуждает возможность держаться за руки с избранником.

«Глупо, но когда мой мужчина держит меня за руку, сердце бьется, как у школьницы», – hunbunz5206, пользовательница Reddit.

