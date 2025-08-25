Как улучшить секс в период менопаузы

Гинеколог Татьяна Рибейро заявила, что после наступления менопаузы в женском организме происходят серьезные изменения. В беседе с изданием Metropoles она подсказала доступные способы улучшить секс в этот период жизни.

© Lenta.ru

«Тщательный уход за телом, физические упражнения, сбалансированное питание и качественный сон положительно влияет на уверенность женщины в себе и улучшает кровообращение. Эти условия необходимы для здоровой сексуальной жизни», — пояснила Рибейро.

Также она призвала женщин обсудить с партнерами свои чувства и предпочтения, чтобы сделать половой акт более приятным. Что касается поз, необходимо выбирать те, которые меньше нагружают суставы и обеспечивают лучшее кровообращение в области гениталий. В качестве примера специалистка привела позу «на боку» и вариации «наездницы».

