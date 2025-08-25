Эксперты объяснили страх мужчин перед парикмахерами

Аналитики Talker Research объяснили страх мужчин перед парикмахерами. Результаты исследования, в котором приняли участие 2000 американцев, публикует New York Post (NYP).

© Lenta.ru

Выяснилось, что один из пяти опрошенных испытывает нервозность перед тем, как сделать новую стрижку. При этом 23 процента респондентов боялись сказать о желаемой стрижке, даже если она им очень нравилась, а 17 процентов просили сделать более классическую версию трендовой прически.

«Прически — один из основных способов проявиться для мужчин. Те, кто уже привык к стилю, в котором чувствуют себя уверенно и комфортно, часто боятся перемен. Даже если такие мужчины и задумываются о новом имидже, они часто отказываются от предложений барберов, потому что не хотят менять то, что, по их мнению, им так долго подходило», — объясняет художественный руководитель Sport Clips Стейсия Келли.

Что касается результата, большинство участников опроса отметили, что обычно остаются довольны походом к барберу. А треть мужчин и вовсе заявили, что считают своего постоянного парикмахера почти членом семьи. Другие 16 процентов называют стилистов своими близкими друзьями.

В мае известный своими локонами актер «Очень странных дел» вышел в свет с короткой стрижкой.