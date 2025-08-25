Назван аромат, который позволит настроиться на работу

Запахи оказывают влияние на нервную систему человека и на развитие пластичности мозга. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила психолог Дарья Сальникова. По ее словам, ароматы могут улучшать настроение, вызывать ассоциации и побуждать к действию.

© Газета.Ru

«Существуют базовые ароматы для того, чтобы заставить себя работать — например, цитрусовые. Они активизируют нервную систему и мозг, придадут уверенности, боевой готовности», — отметила специалист.

Она добавила, что, к примеру, запах свежеиспеченного хлеба вызывает в людях ностальгические чувства.

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова до этого раскрыла секрет нейробики для тренировки мозга. По ее словам, упражнения должны быть непривычными и вызывать у человека новые эмоции.

В качестве примера эксперт привела передвижение по дому с закрытыми глазами, написание текста другой рукой (левой для правшей и правой — для левшей), изменение маршрута до работы. Кроме того, можно вдыхать ароматы цветов или еды, пытаясь их разложить на составляющие, а также научиться определять на ощупь знакомые предметы.