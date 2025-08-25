Специалист объяснил, что поможет контролировать гнев

Нейропсихолог Ирина Коржаева рекомендовала использовать техники саморегуляции для борьбы с гневом.

© unsplash

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что выражение гнева через агрессию только ухудшает отношения.

По словам специалиста, управлять гневом конструктивно помогает эмоциональный интеллект. Развитие саморегуляции, эмпатии и активного слушания способствует лучшему общению.

«Если высказать или решить ситуацию нельзя — остаётся терпеть. В таком случае важно выплеснуть агрессию через спорт (бокс, плавание, бег, теннис) в сочетании с медитацией — так эффект сильнее», — добавила психолог.

Ранее клинический психолог, специалист по БОС-терапии центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова рассказала, что умеренное безделье может быть полезным.