Психолог оценил призыв общественницы запретить пропаганду безделья

В России наблюдается конфликт культурных кодов поколения 1960-х, для которых труд остается ценностью и без его «ты никто» и поколения 1990–2000-х, когда ценность сместилась в сторону баланса, самореализации, отдыха. Об этом 25 августа заявил эксперт СМИ2, клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский, комментируя призыв председателя общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элины Жгутовой запретить в России пропаганду безделья.

© unsplash

Примером бездельника она назвала певца Прохора Шаляпина. По мнению Жгутовой, за яркой картинкой зачастую не скрывается ничего ценного, а в целом подобный образ жизни угрожает молодому поколению.

Самбурский отметил, что общественница родилась в 1968-м году, когда социализация женщин пришлась на конец советской эпохи. В идентичность поколения встроена идея об обязательной работе.

«В СССР труд считался моральной обязанностью: безделье клейми "тунеядец". Люди которые не работали, автоматически воспринималась как паразиты», — напомнил эксперт.

Он также процитировал фразу режиссера из театрального кружка в фильме «Берегись автомобиля» : «…насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы днем работала у шлифовального станка».

Эксперт подчеркнул, что в словах Жгутовой не только забота о молодежи, но и поколенческая тревога: если признать, что «не работать — можно», рушится ее собственная опора. Человек защищается от внутреннего страха, жестко атакуя то, что не может вместить в свою картину мира, продолжил Самбурский. Для женщин поколения Жгутовой отдых, пауза, «ничегонеделание» ассоциируется не с ресурсом, а с угрозой: потеря контроля, деградация, «распад личности». Отсюда — резкие формулировки.

Психология давно говорит об обратном: отдых — базовый элемент саморегуляции. Если лишаться безделья, то включается эффект перегрева: выгорание, раздражительность, потеря мотивации, продолжил Самбурский. Поэтому фигура Шаляпина символична, его «праздная жизнь» раздражает тех, кто рос с ощущением, что счастье возможно только через тяжелый труд. Никто не видит сколько Шаляпин реально работает, представляя общественности только нарядную часть своей жизни, заключил специалист.