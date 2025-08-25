Топ-10 фраз, которые раздражают в деловом общении

Большинство жителей Перми испытывают недовольство при встрече в деловой переписке с такими фразами, как «Уважаемые коллеги», «Надо было вчера» и «отчетик». Примечательно, что многие респонденты признают: несмотря на раздражение, они сами регулярно используют подобные обороты. Результатами исследования сервис коммуникаций «Контур.Толк» поделился с URA.RU.

© РИА Новости

«Наибольшее негативное впечатление в процессе делового общения оставляют стандартные и чрезмерно формальные выражения. Большинство опрошенных отметили предпочтение дружескому, но не фамильярному стилю коммуникации (30%), а также нейтрально-деловому тону (26%). При этом 68% респондентов признались, что стереотипные или излишне официальные фразы затрудняют донесение смысла или понимание собеседника: 15% сталкиваются с этим часто, 53% — периодически», — отмечают аналитики.

Отвечая на вопрос о том, что вызывает большее раздражение — формулировка или контекст сообщения, мнения пермяков разделились. Так, 29% чаще негативно реагируют на конкретные выражения (например, «доброго времени суток», «надо синкануться»), а 26% — на ситуацию, когда сообщение поступает в неподходящий момент или не содержит четкой цели. Еще 31% опрошенных отметили раздражение и от стиля, и от контекста одновременно.

Среди наиболее раздражающих фраз в деловой коммуникации, по мнению жителей Перми, были названы:

Обращения «коллеги», «уважаемые коллеги» (29%); Фразы о срочности («Надо было вчера», «Срочно», «Надо сделать прямо сейчас», «Чем быстрее, тем лучше») — 25%; Уменьшительно-ласкательные формы («коллегушки», «отчетик», «человечек») — 25%; Англицизмы («синкануться», «скипнуть», «месседж», «пошэрить», «факап», «замэтчиться») — 23%; Канцеляризмы («прошу рассмотреть возможность...», «просьба принять к сведению») — 20%; Фраза «Мне за это не платят» — 17%; Приветствие «Доброго времени суток» — 15%; Мемные выражения в деловой среде («А ничего тот факт, что…?») — 15%; IT-термины («фича», «баг», «флоу», «фреймворк», «закоммититься») — 13%; Психологические термины («токс», «абьюз», «газлайт») — 12%.

Любопытно, что многие жители Перми продолжают использовать фразы, которые сами же считают раздражающими. Так, обращения «уважаемые коллеги» и выражение благодарности «заранее спасибо» одновременно вошли и в перечень часто используемых, и в топ антирейтинга.