Техника декатастрофизации: как побороть навязчивые мысли

Клинический психолог Кристина Морозова рекомендовала использовать технику декатастрофизации при навязчивых мыслях.

© unsplash

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что постоянная тревога со временем может начать затрагивать все сферы жизни и стать фоновым состоянием, сопровождающим человека в течение дня.

«В момент, когда психика наиболее уязвима (перед сном), тревожные мысли и переживания, которые удавалось не замечать, захватывают сознание и не дают уснуть», — сказала Морозова.

По словам специалиста, в когнитивно-поведенческой терапии в таких случаях применяется техника декатастрофизации, когда предлагается представить себе самый худший сценарий развития событий и оценить его реальность.

Анализ такой ситуации помогает уменьшить тревогу и вернуть контроль над реально существующими проблемами, добавила психолог.

