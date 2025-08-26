Какие люди склонны заводить цифровые романы с ИИ

Люди, пережившие травму отвержения или одиночества, чаще вовлекаются в виртуальные отношения с чат-ботами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил врач-психотерапевт психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева и Центра ментального здоровья Александр Кудряшов.

«Чат-бот всегда «добр», внимателен, доступен и никогда не осудит. Для людей, переживших травму отвержения, одиночества, или с низкой самооценкой это мощный магнит. Они получают то, чего им, возможно, не хватало в реальных отношениях. Чат-бот по сути является «чистым листом», на который пользователь проецирует свои идеалы и фантазии об идеальном партнере. Он не разочаровывает, потому что у него нет своей личности, желаний и недостатков. Отношения с ИИ предсказуемы и безопасны. Нет риска быть отвергнутым, высмеянным или брошенным. Пользователь полностью контролирует ситуацию», – сказал Кудряшов.

При этом, подчеркнул специалист, уход в цифровые отношения не помогает справиться с внутренними проблемами, а напротив – усиливает их.

«Человек может начать избегать сложных, но реальных взаимодействий с людьми, что ведет к дезадаптации. Вместо того чтобы работать над своими социальными навыками и решать внутренние проблемы (тревожность, низкая самооценка), человек выбирает цифровую иллюзию (избегающее поведение). Это останавливает личностный рост. Реальные отношения требуют усилий, компромиссов, принятия недостатков другого. Привыкнув к «идеальному» ИИ, человек может потерять терпимость к неизбежным сложностям человеческого общения», – добавил Александр Кудряшов.

