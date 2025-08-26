Почему отпуск делает людей еще более выгоревшими

Россияне часто испытывают стресс после отпуска из-за информационной перегрузки и недостатка физической активности. Об этом рассказала семейный психолог Наталья Морозова, комментируя рост уровня стресса среди отдыхающих.

По данным SuperJob, число жалоб на стресс после отпуска увеличилось. В 2022 году о проблеме заявили 31% участников, а в текущем году — 35%.

Морозова отметила в беседе с Pravda.Ru, что современные люди стали внимательнее к своему состоянию, что связано с развитием эмоционального интеллекта. Это хорошо, так как позволяет своевременно замечать дискомфорт и предотвращать выгорание. Однако нагрузка на нас продолжает расти.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на технологические достижения, рабочие обязанности увеличиваются, а использование гаджетов усиливает стресс.

«Мы думали, что компьютер сделает всю работу, но оказалось, что приходится заниматься и бумажной рутиной», — отметила Морозова.

Она также акцентировала внимание на важности физической активности для перезагрузки.

«Спорт, прогулки на свежем воздухе — основные способы восстановления», — сказала она.

Морозова рекомендовала заранее планировать отдых, уделять внимание физической активности, питанию и режиму сна.

«Баланс между работой и отдыхом нужно планировать, потому что мы часто об этом забываем», — подчеркнула она.

Эксперт также посоветовала во время отпуска отключать телефоны, завершать рабочие дела заранее и находить единомышленников для совместного отдыха, чтобы легче адаптироваться после отпуска.