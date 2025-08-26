Чем поможет медиация, если развод неизбежен

Развод — всегда сложный период для всей семьи, но особенно болезненно его могут переживать дети. Как правило обращение в суд лишь усугубляет конфликт и негативно сказывается на психологическом состоянии детей. Медиатор семейного центра «Зеленоград» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Анна Котлярова рассказала об альтернативе судебным разбирательствам — медиации при разводе.

— Семейные кризисы и психологические проблемы редко разрешаются в суде. Наоборот, порой конфликт только разгорается. В Москве все большее распространение набирает семейная медиация, которая предлагает альтернативный путь урегулирования споров. Процедура помогает парам при разводе найти компромисс в вопросах опеки, алиментов и организации общения с детьми, — рассказала Анна Котлярова.

Оказавшись в эпицентре конфликта, дети часто испытывают страх, растерянность, так как чаще всего не могут повлиять на ситуацию. Но благодаря медиации они могут стать активными участниками обсуждения. Порой это позволяет родителям взглянуть на сложившиеся обстоятельства по-другому — с учетом мнения ребенка.

Москвичи Елена и Сергей приняли решение о разводе. У супругов возникли разногласия по поводу графика общения с их 10-летним сыном Мишей. Елена настаивала на четком и ограниченном графике. Сергей, напротив, хотел больше времени проводить с сыном, но не знал, как это организовать.

— Мы постоянно ругались. Миша все это видел и очень переживал. Он замкнулся, плохо спал, стал хуже учиться. Боялась, что развод сломает ему жизнь, — отметила Елена.

Самостоятельно справиться с ситуацией не получалось, родители обратились в семейный центр. Они осознавали, что в их ситуации развод неизбежен и даже необходим для построения дальнейшей жизни.

Благодаря помощи медиатора Елена и Сергей смогли увидеть ситуацию под другим углом. Специалист использовала техники, которые помогли каждому открыто рассказать о своих переживаниях и выразить свои истинные потребности. Сергей поделился стремлением быть полноценным отцом и уделять достаточное внимание сыну, а Елена рассказала о своей тревоге за будущее сына. Мише также предоставили возможность выразить свои чувства и мысли в присутствии обоих родителей.

Медиатор помогла супругам увидеть ситуацию глазами сына и предложила компромисс — гибкий график встреч в будние и выходные дни, учитывающий интересы и распорядок дня Миши. Таким образом, Сергей получил возможность проводить больше времени с сыном, а Елена убедилась, что это не навредит стабильности жизни ребенка.

— Когда мы договорились, стало меньше напряжения в отношениях. Миша это чувствовал, снова стал чаще улыбаться, с удовольствием рассказывал о своих выходных с отцом. Поняла, что главное — это сохранить мир ради ребенка, — дополнила Елена.

Медиация не только помогла избежать длительных судебных тяжб, но и позволила родителям мальчика сохранить уважительные отношения.

Справочно

Медиация — современный и эффективный способ урегулирования конфликтов, позволяющий найти решение, которое удовлетворит обе стороны спора. При поддержке независимого посредника — медиатора — участники находят компромисс с учетом интересов каждого.

В Москве семьи с детьми могут воспользоваться услугой медиации в семейных центрах и в Центре медиации и социально-правовой помощи.