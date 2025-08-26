Психологи объяснили, почему мы выбираем похожих партнеров

Не секрет, что людей часто тянет к романтическим партнерам, которые кажутся похожими на них самих. Хорошо известное ученым явление ассортативности (неслучайный выбор пары) подтверждено и у людей, и у других видов, даже у рыб. Ассортативное скрещивание также недавно оказалось в центре внимания в соцсетях благодаря популярной в последние годы игре «Родственники или любовники», в которой надо угадать, что на самом деле связывает двух похожих друг на друга людей.

Такое поведение полезно с точки зрения эволюции, что убедительно обосновано в академических исследованиях. Показано, в частности, что выбор партнеров со схожими физическими, личностными и демографическими характеристиками может влиять на генетику популяций — давая потомство с усилением этих общих черт.

Но поиск похожего партнера, похоже, опосредован не только личным выбором. Новое исследование, которое скоро будет опубликовано в журнале Psychological Science, объясняет ассортативное скрещивание наследованием предпочитаемых черт — и соответствующей симпатии к ним.

Его авторы Кейтлин Харпер и Брендан Зич из Квинслендского университета просто описывают этот сценарий:Если вы высокий, вы могли унаследовать высокий рост от одного родителя (скажем, матери) и предпочтение высокого роста у романтического партнера от другого родителя (в данном случае отца). Результатом сочетания этих унаследованных признаков стало, что вы высокий человек и вас привлекают рослые люди.

Идея о том, что предпочтение определенной черты может приводить к генетическим корреляциям, рассматривалась в предыдущих исследованиях, но для эволюционной психологии это относительно новая концепция, особенно в контексте ассортативного скрещивания.

«Все элементы уже были, но раньше их не связывали таким образом, — объясняет Харпер. — Агентное моделирование помогло нам соединить точки — моделируя популяции, мы увидели, что ассортативное скрещивание естественным образом проявляется без необходимости в дополнительных допущениях или процессах».

По ее признанию, открытию помогло междисциплинарное мышление.

«Сам механизм хорошо известен в эволюционной биологии, но он не рассматривался как объяснение ассортативного скрещивания. Установить эту связь стало возможным, только когда мы взглянули на проблему через призму двух дисциплин», — говорит исследовательница.

Для проверки своей теории авторы запустили агентную модель, в которой партнеры выбирались на основе наследуемых черт и предпочтений в течение 100 поколений. Проверили сценарии с селекционным давлением на количество потомства в каждом поколении и без него, чтобы оценить, насколько теория соответствует более естественным условиям.

Оказалось, что даже при наличии до 10 предпочтений к чертам партнера формируются четкие генетические корреляции между свойствами и предпочтениями к ним, что приводит к выбору агентами похожих партнеров. Модели с селекционным давлением дают менее стабильные корреляции, что авторы объясняют снижением дисперсии признаков.