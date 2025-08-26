Назван способ распознать изменника по эмодзи в переписках

Частный детектив Пол Джонс заявил, что у изменников для переписки существуют специальные секретные коды, которые позволяют им сохранить в тайне внебрачные связи. В разговоре с изданием Metropoles он раскрыл способ распознать неверного партнера по эмодзи в сообщениях.

Как пояснил Джонс, в переписках изменники могут использовать ненавязчивые эмодзи, чтобы завуалировать целые фразы, сигнализирующие о неверности. По словам детектива, партнеры нескольких его клиентов использовали в переписках изображение круассана, чтобы пригласить собеседников на завтрак. Эмодзи в виде буквы оказались просьбой написать сообщение, когда человек освободится.

По словам Джонса, за последний год популярность этого способа скрыть внебрачные отношения существенно увеличилась. При этом он подчеркнул, что при использовании подобных эмодзи один-два раза волноваться не стоит, но их систематическая отправка должна вызвать подозрения.

