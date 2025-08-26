Кого и почему раздражают счастливые люди

Нередко можно заметить, что некоторые люди испытывают раздражение или даже зависть к окружающим, которые выглядят счастливыми и уверенными в себе. Казалось бы, что должно радовать и вдохновлять — ведь счастье считается желаемым состоянием. Почему же тогда так часто именно оно вызывает негативные эмоции у окружающих? Разбираемся с экспертом.

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин поделился своими взглядами на причину того, почему некоторые люди испытывают раздражение или даже зависть к окружающим, которые выглядят счастливыми.

По его мнению, большинство таких чувств связаны с внутренним состоянием самого человека и его восприятием мира.

«Раздражение по отношению к счастливым людям — это зачастую отражение наших собственных внутренних проблем и неудовлетворенности», — говорит специалист.

Он объяснил, что если человек сам несчастен или чувствует, что у него не получается быть счастливым, то он подсознательно начинает воспринимать чужое счастье как угрозу или несправедливость.

«Если я сам не могу быть счастливым, то мне кажется, что другие тоже не должны быть счастливы. Это — защитная реакция, которая помогает оправдать собственное состояние», — отметил эксперт.

Лунюшин подчеркнул, что если человек счастливый, то его счастье его не раздражает, а, наоборот, он радуется за других. Но у тех, кто испытывает внутреннюю неудовлетворенность или комплексы неполноценности, возникает желание принизить чужое счастье.

«Они начинают придумывать причины: мол, он богат потому что ворует или просто везучий. В их глазах такие люди становятся плохими или нехорошими», — отметил Сергей Лунюшин.

Это своего рода механизм защиты от чувства собственной неполноценности. По словам специалиста, часто раздражение связано с тем, что у человека есть установка: «Я такой хороший/ая, а у меня не получается».

И когда видишь успешных и счастливых людей, возникает ощущение несправедливости: «Почему у них всё хорошо? А у меня — нет». Это ведет к когнитивным искажениям и формированию негативных стереотипов о себе и окружающих. Также психолог отметил одну из распространенных ошибок восприятия.

«Многие считают, что все счастливые — это те, кто улыбается постоянно. Но на самом деле мы замечаем только тех людей, которые явно проявляют радость. А ведь вокруг много людей с разными эмоциями и состояниями. Наше восприятие очень выборочно».

В результате формируется иллюзия: «Я один несчастный», хотя в реальности ситуация может быть совсем иной.

«Это связано с нашим воспитанием и установками родителей», — продолжил эксперт.

Он объяснил, что, если в детстве человеку критиковали или говорили: «ты такой-сякой, ты не такой как все» — это формирует внутренний конфликт. Или наоборот — воспитание в духе превосходства: «я один святой/святая среди всех остальных».

Обе ситуации могут привести к тому, что человек будет либо чувствовать себя хуже других и завидовать им, либо считать себя лучше и при этом испытывать раздражение по отношению к окружающим. Лунюшин подчеркнул важность объективного восприятия мира.

«Когда мы видим только хорошее или только плохое — это создает искаженную картину реальности. В итоге мы начинаем сравнивать себя с другими по неправильным критериям и испытывать негативные эмоции», — добавил собеседник издания.

Он также отметил роль тревожных расстройств и подсознательных механизмов защиты.

«Иногда желание видеть всех несчастными связано с внутренней потребностью контролировать ситуацию или избегать своих проблем. А иногда — это проявление эгоизма или даже зависти. Раздражение по поводу чужого счастья — это естественная реакция человека с определенными внутренними конфликтами. Чтобы избавиться от этого чувства, важно работать над своим внутренним состоянием, развивать объективное восприятие мира и принимать себя таким, какой есть», — резюмировал эксперт.

Если вы замечаете за собой подобные чувства — не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Понимание причин своих эмоций — первый шаг к гармонии внутри себя и более здоровым отношениям с окружающими.