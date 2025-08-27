Россияне назвали способы снятия стресса после рабочего дня

Большинство россиян — 89 процентов — испытывают стресс по окончании рабочего дня. Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники», проведенное среди 3 200 пользователей сайта из всех регионов России. Результаты поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что 34 процента из числа сталкивающихся со стрессом после работы испытывают его ежедневно, 21 процент — несколько раз в неделю, а 9 процентов — несколько раз в месяц. Еще треть — 32 процента — отметили, что устают в периоды интенсивной работы. Очень редко испытывают стресс после работы лишь 4 процента.

Для восстановления сил после работы почти половина опрошенных — 47 процентов — смотрят видео, клипы или читают тексты в сети. Еще 37 процентов предпочитают заниматься любимым хобби, а 30 процентов — выбирают провести время с семьей. Для 15 процентов респондентов встречи с друзьями являются средством борьбы со стрессом. Столько же восстанавливаются в небольших путешествиях.

Наиболее популярным хобби для борьбы со стрессом после рабочего дня оказался спорт — такой вид деятельности предпочитает 41 процент респондентов. Также россиянам помогает расслабиться рукоделие (31 процент), музыка, вокал и танцы (25 процентов), кулинария (22 процента), рисование (21 процент), садоводство (14 процентов), ремонт и строительство (12 процентов), а также хобби, связанные с модой и красотой (8 процентов).

В свободное от работы время большинство россиян — 67 процентов — сидят в социальных сетях. При этом многие предпочитают обучающий контент: 32 процента читают материалы от блогеров-экспертов в своей области, а 17 процентов смотрят мастер-классы по интересующим их темам. Не менее популярны и развлекательные и информационные форматы: 31 процент респондентов смотрят интервью, 30 процентов играют в видеоигры, четверть — слушают подкасты. Еще 14 процентов пользователей выбирают онлайн-курсы. При этом каждый третий опрошенный отмечает, что эти способы помогают справиться со стрессом.

Ранее в другом опросе россияне назвали путешествия своим способом снять тревогу и стресс — такое мнение высказали 46 процентов опрошенных. 18 процентов респондентов заявили, что поездки всегда улучшают их эмоциональное состояние.