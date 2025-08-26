Ученые выяснили, что делает мужчин и женщин счастливыми

Эмоции — штука сложная, и хотя между мужчинами и женщинами есть некоторые различия, ключевые факторы, влияющие на ощущение счастья и удовлетворенности жизнью, в целом одинаковы. Об этом свидетельствуют результаты исследования норвежских ученых. Работа опубликована в журнале Acta Psychologica.

© Газета.Ru

«Мы изучили различия между полами и взаимосвязи между факторами, которые влияют на мотивацию и чувство благополучия», — рассказал профессор Хермундур Сигмундссон из Норвежского университета науки и технологии.

По его словам, мужчины чаще демонстрируют более высокую веру в собственные силы (самоэффективность) и больше страсти к делу. Однако в остальных аспектах — настойчивости, установке на развитие, ощущении смысла жизни и умении справляться с временными эмоциональными перепадами — половых различий практически нет.

В исследовании приняли участие 479 жителей Исландии, среди них 336 женщин и 143 мужчины, средний возраст — 32 года.

Наиболее сильная связь, как показали данные, наблюдается между ощущением смысла жизни и позитивными эмоциями. Вне зависимости от пола решающую роль играет самоэффективность: чем выше уверенность в собственных силах, тем выше вероятность, что человек будет чувствовать себя счастливым и успешным.

«Самоэффективность дает мощное ощущение "я могу", что критически важно для преодоления трудностей и новых вызовов», — отметил ученый.

По словам исследователей, развить веру в собственные силы помогают родители, учителя и наставники, правильно подбирая вызовы в соответствии с уровнем умений. Такие ситуации создают состояние «потока», которое формирует чувство мастерства и уверенности.