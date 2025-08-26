Названы сжигающие максимальное количество калорий позы для секса

Сексолог Эмма Хьюитт раскрыла позы в интиме, которые сжигают максимальное количество калорий. Материал на эту тему приводит New York Post (NYP).

© Lenta.ru

По словам собеседницы издания, больше всего калорий сжигает поза butter churner («маслобойка»), при которой женщина лежит на спине, поднимая бедра и ноги, имитируя стойку на плечах. В то же время мужчина становится на колени перед партнером. Отмечается, что такая поза за полчаса сжигает 211 калорий у мужчины и 106 — у женщины.

На втором месте оказался секс стоя, в ходе которого мужчина может потерять около 198 калорий, а его партнерша — 145 калорий. Замыкает рейтинг самых энергозатратных поз в сексе «догги-стайл», где проникающий сжигает 182 калорий за 30 минут, а второй — 103.

В мае 2024 года эксперты раскрыли способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее.