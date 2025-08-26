В какой ситуации женщины становятся агрессивнее мужчин

Исследование данных более чем 4 тыс. человек в 24 странах выявило неожиданный парадокс: женщины чаще проявляют агрессию по отношению к своим братьям и сестрам, чем мужчины. Работа опубликована в журнале PNAS Nexus.

© Газета.Ru

Ученые опросили 4136 добровольцев о том, как часто они проявляли агрессию к разным людям — сестре, брату, подруге, другу, знакомым. Уточнялось поведение как в детстве, так и во взрослом возрасте.

Агрессивные действия включали прямое воздействие — крики, ссоры, удары или пощечины, — а также косвенное давление, например распространение слухов или жалобы взрослым в детстве.

Результаты показали, что девочки и женщины чаще прямо нападали на братьев и сестер, чем мальчики и мужчины. Зато мужчины в целом были более агрессивны с друзьями и малознакомыми людьми. В косвенной агрессии (сплетни, подрыв репутации) различий между полами в отношении братьев и сестер не оказалось — и в детстве, и во взрослом возрасте показатели совпадали.

Авторы считают, что выводы подчеркивают важность социального контекста: агрессия зависит не только от пола, но и от характера отношений.