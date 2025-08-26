Назван простой способ не попадаться на уловки в интернете

Международная команда ученых разработала сообщение, которое учит людей мыслить открыто и критически, снижает доверие к фейковым новостям и конспирологическим теориям. Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Social Psychology (JESP).

Авторы эксперимента проверили, может ли простое объяснение когнитивных ошибок — таких как излишняя самоуверенность, игнорирование альтернативных точек зрения или выбор только подтверждающих фактов — укрепить так называемое «активно открытое мышление». Этот стиль мышления предполагает готовность пересматривать убеждения и более взвешенно оценивать доказательства.

В рамках работы участникам показывали короткий текст с предупреждением: не стоит быть чрезмерно уверенным в своей позиции, нужно искать альтернативы и не интерпретировать любые факты как подтверждение собственных взглядов.

«Не верьте всему, что видите», — говорилось в сообщении.

В двух онлайн-исследованиях с участием почти тысячи человек ученые показали: даже такой «прививочный» блок заметно повышает уровень открытого мышления. В результате люди лучше различают правдивые и ложные новости, реже готовы делиться фейками в сети и меньше склонны верить в конспирологию.