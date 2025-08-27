Мужчины и женщины назвали самые переоцененные сексуальные фантазии

Пользователи сети назвали сексуальные фантазии, которые считают самыми переоцененными. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, многие согласились с тем, что фантазии о сексе в самолете, если реализовать их на практике, принесут лишь разочарование.

«Вступление в "клуб любителей авиасекса" точно переоценено, особенно в крошечных туалетах современных самолетов», – AcanthaceaeWild687, пользователь Reddit.

Также переоцененной назвали фантазию об оргии. Один из пользователей рассказал, что его знакомый, организующий оргию, шутил: в начале вечера парень всегда возбужден, а девушка нервничает, в конце же все наоборот.

«Оказывается, довольно тяжело, когда достигаешь оргазма в первые десять минут, а впереди тебя ждут только посткоитальные сожаления, все еще возбужденная девушка и комната, полная людей, которые могут продержаться гораздо дольше десяти минут. Мужчины часто очень воодушевлены тем, что могут получить, но совершенно не понимают, что получит их партнерша», – IJourden, пользователь Reddit

Кроме того, многие женщины признали, что им приносило разочарование то, какой они представляли среднюю длину полового члена.

«Большие пенисы не просто переоценены, а еще и чертовски преувеличены в фантазиях. Средний пенис меньше, чем принято думать», – RedCarpetReddie, пользовательница Reddit.

