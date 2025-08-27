Нужно потеряться, чтобы найти себя: как путешествия в новые места лечат душу

Путешествия оказывают сильное влияние на наше эмоциональное и психологическое состояние. Как правильно перезагружаться, чтобы восстановить здоровье и энергию, рассказал «Вечерней Москве» главный врач клиники ментального здоровья «Аксона», психиатр Эдуард Холодов.

Почему нам нужны путешествия

Специалист отметил, что новые места действительно «лечат» душу, и на это есть несколько причин:

Эффект новизны

Новые впечатления стимулируют выброс дофамина и поднимают настроение.

Разрыв рутины

Смена обстановки снижает уровень стресса и тревоги.

Расширение «Я»

Знакомство с другими культурами и средами укрепляет чувство собственного роста.

Осознанность

Погружение в «здесь и сейчас» улучшает эмоциональный фон и дарит внутренний покой.

География против рутины

Когда вы меняете локацию, мозг вынужден создавать новые нейронные карты. Этот процесс похож на перезагрузку компьютера — только вместо системы обновляется ваше восприятие, подчеркнул психиатр.

Холодов напомнил, что люди редко задумываются, что каждый день идут не только по асфальтовым тропинкам, но и по извилистым маршрутам собственной психики. Москва с ее бешеным ритмом часто заставляет двигаться по накатанному: дом — метро — работа, но что если свернуть не туда?

В моей практике был удивительный случай. Мужчина средних лет жаловался на панические атаки в метро. Мы пробовали разные методы, пока я не предложил ему... выйти на две остановки раньше и пройтись пешком. Через месяц он обнаружил, что самые интересные места в городе находятся как раз между станциями. Его паника ушла вместе с осознанием: всегда есть другой путь, — рассказал врач.

Собеседник «ВМ» пояснил, что неврологи объясняют это просто: когда мы меняем привычный маршрут, мозг вынужден создавать новые нейронные карты. Это как перезагрузить компьютер, который завис на одной программе. Особенно поразительный эффект наблюдается у пациентов с депрессией — достаточно иногда просто пройтись по незнакомому району, чтобы в голове включился «режим первооткрывателя».

Но настоящая магия происходит за городской чертой. Есть в Подмосковье одно место — старый лесной тракт между Звенигородом и Истрой. Когда я отправляю туда своих пациентов с тревожными расстройствами, они сначала недоумевают: «Какая может быть терапия в прогулке по лесу?» А потом возвращаются другими людьми. Воздух, пахнущий хвоей, птицы, которых не заглушает городской шум, земля под ногами — все это напоминает нашему организму, каким он был создан природой, — рассказал Холодов.

Ландшафтная терапия

Современная психиатрия все чаще обращается к методам «ландшафтной терапии», отметил психиатр. В ходе исследований было обнаружено, что:

вид горизонта снижает уровень кортизола на 27 процентов;

шум прибоя синхронизирует мозговые волны;

даже кратковременные выезды на природу повышают когнитивные способности.

Но главное — дороги учат нас важному: если зашли в тупик, всегда можно развернуться и пойти другой дорогой. В этом вся суть психотерапии, — подчеркнул врач. — На следующей неделе попробуйте добраться до работы новым путем. Возможно, этот двадцатиминутный крюк станет самым важным путешествием в вашей жизни. Ведь иногда, чтобы найти себя, нужно просто позволить себе потеряться.

Начинать нужно с малого

По словам психиатра, часто алкоголь, сигареты или переедание — это просто попытка заземлиться в привычной среде, а смена обстановки ломает паттерны. Он добавил, что не нужно ехать далеко и надолго, иногда достаточно переночевать в другом районе Москвы, съездить в соседний город без плана, провести выходные без привычных ритуалов.

Микродозы новизны. Начните с малого — маршрут на работу другой дорогой, кафе вместо офисного обеда.

Эффект неожиданности. Не планируйте каждый шаг. Позвольте себе потеряться (конечно, с учетом безопасности).

Послевкусие. Вернувшись, устройте «разбор полетов» — что удивило, что разозлило, где поймали себя на счастье.

Холодов подчеркнул, что это не заменяет терапию при серьезных расстройствах, но может стать мощным дополнением.

Сам я проверяю этот метод регулярно — последний «сеанс» был в заброшенной усадьбе под Звенигородом. Рецепт простой: старые стены, новый взгляд на жизнь, — поделился врач.

Мозг зависимого человека — заложник привычных маршрутов. Аптека возле дома, лавочка у подъезда, магазин с «тем самым» отделом — все эти точки образуют нейронную карту, по которой болезнь прокладывает свои тропы.

В процессе терапии используется эффект «географического шока»:

альпийские луга вместо серых улиц запускают выработку BDNF — белка, восстанавливающего нейроны;

морской горизонт снижает уровень кортизола на 27 процентов быстрее, чем медикаменты;

незнакомые запахи «перезагружают» лимбическую систему.

Стандартные методики учат избегать триггеров, мы же предлагаем не бегство, а замещение, — пояснил врач. — Вместо «не ходи в бар» — «попробуй каякинг на Алтае». Вместо «избегай друзей-собутыльников» — «найди группу для поездки в Крым».

Рецепт «антиаддиктивного» путешествия

Выберите место, контрастное вашей рутине: к примеру, если вы офисный работник — горный поход.

Откажитесь от привычных «костылей»: алкоголь в самолете, сигареты на экскурсиях.

Заведите дневник и фиксируйте моменты, когда почувствовали радость без стимуляторов и справились со сложной ситуацией.

Как сказал мне один пациент, нашедший трезвость в палатке посреди пустыни:

«Когда над тобой все небо, бутылка кажется такой маленькой...» — заключил врач.

