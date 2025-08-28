Как не расстраиваться из-за неудач

Бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева рассказала, как перестать расстраиваться из-за неудач. Она призвала анализировать и извлекать из них уроки, поскольку выявленные ошибки в будущем могут стать источником новых компетенций.

Специалист считает, что конкретика превращает поражение в инструмент для улучшения процессов. Она привела в пример предпринимателей в Кремниевой долине, которые часто используют принцип Fail Fast ― «ошибайся быстро, чтобы быстрее найти работающий путь. Психолог подчеркнула, что, когда мы расстраиваемся из-за неудачи, наша психика таким образом сигнализирует, что произошло несоответствие между ожиданиями и реальностью. В этом случае проблема не в самих эмоциях, а в том, что человек застревает в них.

Голубович-Красавцева отметила необходимость прочувствовать эмоции в моменте, но посоветовала не подпитывать их. В первые минуты осознания совершенной ошибки она рекомендовала заняться телесными практиками.

К примеру, если человек неудачно выступил с презентацией нового проекта или получил не самую приятную обратную связь абсолютно естественно испытать обиду и разозлиться. Важно позволить телу прожить это. Можно встать, пройтись, сделать несколько дыхательных циклов, что снимет напряжение. После необходимо осознать, что это мнение о конкретной ситуации, а не о себе самом в целом, рассказала специалист в интервью NEWS.ru.

Психолог посоветовала использовать принцип «малых побед после неудачи, когда даже небольшой шаг возвращает ощущение контроля и энергии.