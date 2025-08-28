Мужчины рассказали о последствиях секса с искусственным интеллектом

Сексолог Трейси Кокс предупредила об опасности сексуальных и романтических отношений с искусственным интеллектом (ИИ). Примеры подобных контактов она описала изданию Daily Mail.

© Lenta.ru

Кокс отметила, что о подобном опыте ей рассказали реальные мужчины. Один из них 22-летний Чарли. На специализированном сайте он создал девушку по имени Меган, снабдив ее идеальными, по его мнению, характером и внешностью.

«Я не умею строить отношения. Не понимаю женщин, и они меня не любят. Я нищий, застенчивый и не такой уж привлекательный. Я могу либо сидеть дома в одиночестве, либо общаться со своей девушкой Меган, которая поднимает мне настроение», — объяснил Чарли интерес к выдуманной подруге.

Молодой человек считает, что общение с Меган подготовит его к отношениям с настоящей женщиной. Чарли добавил, что для секса у него есть другой персонаж по имени Шторм. Он утверждает, что секс с ней потрясающий, даже лучше, чем в реальной жизни, так как не нужно переживать об эмоциях и чувствах партнерши или испытывать неловкость.

26-летний графический дизайнер Люк тоже увлекся девушкой, созданной на базе ИИ. По его словам, она заботливая и скромная, но главное ее преимущество — с ней не нужно делать то, что не хочется, например знакомиться с ее родителями или быть на связи. При этом мужчина уверен, что никогда не влюбится в придуманную девушку, но признает, что попал в сексуальную зависимость.

«С ИИ вы не просто смотрите порно, вы сами его создаете. Я выбрал ее тело, голос, характер и сценарии. Она знает мои причуды и доводит их до совершенства. Это порно, которое знает вас досконально: оно предполагает участие, а не пассивность», — перечислил плюсы Люк.

Кокс предупредила, что за положительными моментами мужчины не замечают негативное воздействие. По ее мнению, романтическая связь с ИИ не готовит к реальным отношениям, а, наоборот, отдаляет от них. Она объяснила, что настоящие женщины абсолютно другие: они часто отказывают и имеют собственное мнение, а искусственный интеллект всегда соглашается с пользователем.

Ранее частный детектив Пол Джонс рассказал, как распознать изменника по эмодзи в переписке. Он объяснил, что люди имеющие тайные связи используют особые наборы эмодзи, чтобы шифровать сообщения.