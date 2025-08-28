Развеян популярный миф об оральном сексе

Медсестра и эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва развеяла популярный миф об оральном сексе и бороде. Ее слова приводит Metro.

Отмечается, что в последнее время в соцсетях утверждают, что у любящих оральный секс мужчин усы и борода под губой меняют цвет и становятся светлее. Если верить авторам завирусившихся видео, волосы на лице обесцвечиваются из-за того, что во время оральных ласк на них попадают выделения из влагалища.

Хотя у этой идеи нашлось много сторонников, Мулиндва уверена, что в реальности это маловероятно.

«Вагинальные выделения по своей природе кислые, но этой кислотности недостаточно, чтобы осветлить волосы, как это могут сделать отбеливатель или лимонный сок. Нет научных доказательств того, что оральный секс может изменить цвет бороды», — заявила она.

Эксперт добавила, что растительность на лице может стать светлее из-за возрастных изменений, воздействия солнечных лучей или использования косметических средств с сильной отдушкой или агрессивными чистящими веществами.

